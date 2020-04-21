شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة سوهاج»: تسجيل حالتين إيجابيتين بـ«كورونا» ووفاة إحداهما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة سوهاج، تسجيل حالتين إيجابيتين للإصابة بفيروس «كورونا المستجد» بمركزى طهطا في شمال المحافظة، وجرجا في جنوب المحافظة، ووفاة الحالة الأولى عقب حجزها بساعات، وقبل نقلها إلى مستشفى العزل بإسنا.

وقال المركز الإعلامى لمديرية الصحة بسوهاج، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إنه تأكد إيجابية إصابة مريضين بفيروس «كورونا المستجد» من مركزين مختلفين بالمحافظة، الحالة الأولى لمواطن «47 سنة – مدرس بالأزهر» من مدينة طهطا، وتم وضعه على جهاز تنفس صناعى بالعناية المركزة لخطورة حالته إلا أنه توفى اليوم، والحالة الثانية لمواطن «60 سنة» من مركز جرجا، وتم احتجازه بمستشفى العزل بإسنا لمتابعة حالته، لافتا إلى تشكيل فرق من الترصد الوقائى بالمديرية لمتابعة وفحص المخالطين للحالتين.