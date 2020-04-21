شكرا لقرائتكم خبر عن اعترافات «صاصا» ولقاءات محل العطور في حيثيات «خلية داعش الإرهابية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، الثلاثاء، حيثيات حكمها الصادر في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية تنظيم داعش الإرهابية بالجيزه»، والتى قضت فيها بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد، كما عاقبت 4 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة.

وقالت الحيثيات إن المحكمة اطمأن واستقر في يقينها قيام المتهمين باعتناق الأفكار التكفيرية الهدامة والمتمثلة في فكر «داعش» الإرهابي واعتناق المتهم الأول محمود طوسون أفكار «داعش» الإرهابية القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وانضمامه لإحدى مجموعاتها المسلحة ومشاركته عناصرها في رصد قاعدة إحدى المنشآت العسكرية، وقيامه بتأسيس خلية عنقودية بالجيزة، بهدف ارتكاب عمليات عدائية بهدف ترويع المواطنين وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد، وصولا لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد واستطاعته ضم باقي المتهمين.

وأفادت الحيثيات قيام قائد الخلية بإعداد برنامج فكري وإمداد باقي المتهمين بالمطبوعات والإصدارات الداعمة لأفكاره التكفيرية وعقد لقاءات تنظيمية لهم ببعض المساجد بمحيط إقامته بمنطقة بولاق الدكرور.

واستندت الحيثيات إلى اعترافات المتهمين، حيث اعترف المتهم مصطفى عبدالعليم، وشهرته «صاصا»، بأنه إثر ارتباطه بعلاقة صداقة بالمتهم الأول عام 2014 وحضورهما لقاءات جمعت بينهما بمسجد آل حسن بمنطقة بولاق الدكرور وبمحل عطور، تدارسا خلالها التأصيل الشرعي لتلك الأفكار ولقناعته وباقي المتهمين، تم ضمهم إلى الخلية التكفيرية، وأضاف بتكليفهم بالاضطلاع على إصدارات تنظيم «داعش» الإرهابي ورصد مناطق عسكرية.

وأضاف المتهم أنه عقب سفر المتهم الأول إلى منطقة سيناء للانضمام لتنظيم ولاية سيناء، وقيام المتهمين الرابع والخامس برصد ارتكاز امنى أسفل الطريق الدائري بمنطقة صفط اللبن ورصد كنيسة بكفر طهرمس، كما قاموا بالتجول في محيط تلك الكنائس لرصد المترددين عليها ومعرفة إعداد قوات التأمين، وأنهى المتهم اعترافه بقيامه بشراء سلاحين ناريين لتنفيذ العمليات.

كما اعترف المتهم كرم محمد علام باعتناقه الأفكار التكفيرية ومتابعته لتنظيم «داعش» الإرهابي وفِي عام ٢٠١٧، كلّف بالإمداد بالأسلحة والذخائر.

وأضافت الحيثيات أن المادة الأولى فقرة ـ أ ـ من قانون الإرهاب تنص على أن الجماعة الإرهابية هي كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من 3 أشخاص على الأقل أو غيرها أو أي كيان ثبت له هذه الصفة أيا كان شكلها، ويتحقق الركن المادي للجريمة المذكورة والمنصوص عليها في المادة 12 من قانون مكافحة الإرهاب بأحد الأفعال الآتية، أولها إنشاء الجماعة الإرهابية أو تأسيسها أو تنظيمها أو إدارتها والعبرة في عدم مشروعية أي جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون هو بالغرض التي تهدف إليه الوسائل التي تتخذها للوصول لمبتغاها، ويلاحظ أن الإنشاء والتأسيس مترادفان من حيث المعنى إذ يقصد بهما التكوين ولا عبرة بالصفة أو الاسم الذي تتخذه الجماعة.

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وردت المحكمة على الدفع بانتفاء أركان جريمة التنظيم وتولى قيادة جماعة إرهابية، فإنه لما كان قانون العقوبات المصرى في المادة 86 مكرر قد أطلق وصف الكيان الإرهابي على ما أسماه بالجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة إذا ما توافرت فيها شرطان، أولها الطبيعة الإجرامية وتتحدد في ضوء الغرض منها، والثانى هو استخدام الإرهاب وسيلة لتحقيق هذا الغرض كما استخدم القرار بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية تعبير «الكيان الإرهابي»، ثم جاء قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 واستخدم تعبير آخر وهو «الجماعة الإرهابية».

كانت المحكمة قضت بمعاقبة كل من محمود محمد طوسون ومصطفى سيد وكرم محمد نجيب بالسجن المؤبد، كما عاقبت كلا من محمد أحمد ماهر وعمرو إسماعيل ومختار عفيفي مختار وعلي إبراهيم بالسجن المشدد 15 سنة.