شكرا لقرائتكم خبر عن شكاوى من «سقوط السيستم» في امتحان التاريخ لأولى ثانوي.. والوزير يعلق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، الثلاثاء، امتحان مادة التاريخ التجريبي إلكترونيًا عبر أجهزة «التابلت»، وسط شكاوى جماعية من صعوبة الدخول على منصة الامتحانات الإلكترونية.

وأكد عدد كبير من الطلاب في محافظات مختلفة «عدم تمكنهم من الوصول لمنصة الامتحانات الإلكترونية حتى الساعة الحادية عشر صباحا، وسقوط السيستم مع ظهور علامة خطأ: 504 geteway time out».

وجاءت رسالة الخطأ بعد يوم واحد من اعلان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بتوحيد موعد أداء امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي خلال أخر يومين للامتحانات في الفترة من الساعة العاشرة صباحا وحتى الواحدة مساءا لجميع الطلاب ولكافة المحافظات بدلا من تخصيص وقت محدد لكل مجموعة من المحافظات.

من جانبه، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ما حدث تجربة متفق عليها لحساب الأحمال، ولا يوجد أي مشكلة، والوزارة تعمدت فتح منصة الامتحان لجميع الطلاب في جميع محافظات الجمهورية في وقت واحد، لاختبار أقصى تحميل يمكن لمنصة الامتحان أن تتحمله، وتحديد السعة المناسبة للطلبة من الشبكات المنزلية والمحمول.

وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إنه تم تمكين الطلاب من الدخول على المنصة بعد نصف الوقت نظرا لدخول نحو 350 ألف طالب وطالبة على منصة الامتحان بدون مشكلات تقنية حتي الساعة الحادية عشر ونصف.

من جانبه، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن جداول امتحانات نهاية العام للصفين الأول والثاني الثانوي المقرر انطلاقها نهاية الشهر الجاري كما هي دون تغيير، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة من 29 إبريل حتى 20 مايو، على أن تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة من 30 إبريل حتى 17 مايو 2020، مشيرًا إلى أن «الوزارة ستوفر مواعيد هذه الامتحانات لاحقًا لكل مادة علما بأن الفترة من ٩ صباحًا حتي ٤ عصرًا تسمح لمجموعات مختلفة بالدخول في أوقات مختلفة من اليوم لتحقيق التوازن في أحمال الشبكات».

وأضاف أنه ستعلن الوزارة تفاصيل الامتحان المنزلي والإجراءات في حالة حدوث مشاكل في الشبكات، مشيرًا إلى أنه سيتم إعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة، منتصف مايو المقبل إلكترونيا على موقع الوزارة وفى جميع المدارس.

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وأكد الوزير أن امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية ستتم في مواعيدها من دون أي تغيير وفقا للمواعيد التي تم إعلانها رسميا من الوزارة سابقا، مشيرًا إلى أنه «سنعلن كافة التفاصيل الخاصة بامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية منتصف مايو المقبل».

وشدد الوزير على أن «الثانوية العامة في مصر يحكمها قانون يلزم الوزارة بعقد امتحاناتها في توقيت معين وبشكل معين وبمواصفات معينة لا يمكن الاخلال بها»، مشيرًا إلى أنه «لهذا السبب لن تتمكن الوزارة من الاستجابة للمطالبات الخاصة بإلغاء المواد التي لا تضاف للمجموع من جدول امتحانات الثانوية العامة».