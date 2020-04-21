شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يحيل الموازنة الجديدة لـ«الخطة والموازنة».. ونائب «ملوي» يؤدي اليمين الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات إلى اللجان النوعية لمناقشتها وعرضها على المجلس، حيث أحال خلال الجلسة العامة، الثلاثاء، مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون الطوارئ إلى الجنة مشتركة من لجنتي التشريعية والدفاع والأمن القومي.

وأحال مشروع قانون مقدم من الحكومة لفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019 / 2020، ومشروع قانون لتعديل قانون الضريبة على الدخل، ومشروع بربط الموازنة العامة لعام 2020/2021 ومشروع قانون بخطة التنمية للعام 2020 /2021، ومشروعات قوانين أخرى مقدمة من الحكومة لربط موازنات الهيئات الاقتصادية وعددها 54 مشروع لعام 2020/2021 إلى الخطة والموازنة.

كما أحال «عبدالعال» مشروع قانون مقدم من الحكومة للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا إلى الخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدم من الحكومة لزيادة معاش الأجر المتغير، ومشروع آخر لتقدير الحد الأدنى للعلاوة المخاطبين بالخدمة المدنية وعلاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة والخطة والموازنة.

كما أحال قرار الرئيس بالموافقة على اتفاق التعاون بين هيئة السكة الحديد وبنك الاستثمار الأوروبي لتجديد خط طنطًا المنصورة دمياط إلى اللجنة التشريعية، وأحال قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء الموقعة في 2016 إلى اللجنة التشريعية.

كما أحال قرار الرئيس بالموافقة على اتفاقية بين مصر وقبرص بإنشاء منظومة لإزالة الازدواج الضريبي وعدم التهرب من الضرائب إلى اللجنة التشريعية.

وأحال قرار الرئيس بالموافقة على اتفاقية نقل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الموقعة بين مصر والاتحاد الأفريقي في القاهرة في 2020 إلى اللجنة التشريعية.

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كما أعلن «عبدالعال» تلقيه نتيجة الانتخابات التكميلية لدائرة ملوى بمحافظة المنيا من الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي أعلنت فوز محمد عبدالحكيم رشدان وشهرته صابر عبدالحكيم عن حزب مستقبل وطن بمقعد الدائرة، وأدى النائب اليمين الدستورية أمام الجلسة العامة.