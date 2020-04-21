شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير مخالفة لـ«وحدة نهرية» خالفت قرارات الحظر في شم النسيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مجلس مدينة المنيا بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، مساء أمس الإثنين، لتحرير مخالفة لوحدة نهرية، خالفت القرارات الصادرة بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، حيث تم رصد وحدة نهرية تقوم بتحميل ركاب بأجر بغرض النزهة.

ووجه المحافظ الأجهزة المعنية بسرعة ضبط الوحدة مع تحرير مخالفة لقرار حظر التحرك وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وأكد أن تلك الإجراءات تأتي تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بضرورة إحكام الرقابة على كافة القطاعات، مؤكدًا أن المحافظة تواصل تنفيذ الخطة الشاملة للدولة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وذلك من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشدد المحافظ على عدم السماح بمخالفة القرارات الصادرة، عن مجلس الوزراء، ووجه بالتعامل بكل حسم وقوة مع المخالفين لكافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز ومدن المحافظة، بتطبيق القرارات الصادرة بكل حزم بالتوازي مع تنفيذ أعمال الرش والتطهير لكافة المنشآت والشوارع والميادين والأماكن العامة.

وكان المحافظ قد قرر الأسبوع الماضي، غلق الكورنيش وجميع المتنزهات والحدائق العامة بنطاق جميع مراكز ومدن المحافظة، مع تعليق جميع الرحلات النيلية.

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