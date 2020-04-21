شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر من طقس الغد: حار ورياح مثيرة للرمال والأتربة غدًا (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الأربعاء، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، لطيف على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

والطقس ليلاً لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، بارد على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل على جنوب الصعيد، كما يتوقع الخبراء رياح مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد، نشطة على السواحل الشمالية الغربية، تصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية غربية وعلى الأحمر جنوبية شرقية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «22– 34»، الإسكندرية «20– 24»، قنا «24- 37»، الأقصر «25 – 38»، أسوان «26 – 38».