شكرا لقرائتكم خبر عن 22 رحلة استثنائية لـ«مصر للطيران» لإعادة المصريين العالقين حول العالم (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستأنف اليوم شركة مصر للطيران رحلات إعادة المصريين العالقين في العديد من الدول العربية والأوروبية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعادة العالقين من الخارج، وفقاً للشروط التي وضعتها وزارات الخارجية والهجرة والطيران المدني، بتحديد الفئات التي تنطبق عليها شروط العودة، إضافة إلى الالتزام بكافة التعهدات من سداد أسعار تذاكر الطيران، ونفقات الحجر الصحي بالفنادق لمدة 14 يوماً.

وقالت وزارة الطيران المدني، إن أولى الرحلات الاستثنائية تقلع اليوم الثلاثاء، إلى بيروت لإعادة العالقين، وإلى الرياض بالمملكة العربية السعودية غداً، فيما تنطلق الخميس رحلات إلى فرانكفورت، ثم رحلة إلى جزر المالديف، فضلاً عن رحلات أخرى إلى كل من موسكو وأمستردام وكازبلانكا والبحرين.

وتُسيّر «مصر للطيران» يوم الجمعة المقبل رحلاتها إلى واشنطن وبانكوك وجوهانسبرج وكوالالامبور والجزائر وأثينا وبلجراد، بينما تقلع رحلة إلى كييف، وأخرى إلى جاكرتا يوم 28 من الشهر الحالي، وأشارت المصادر إلى أن جميع الرحلات القادمة من الخارج سيخضع ركابها للحجر الصحى لمدة 14 يوماً بفنادق مرسى علم لتفعيل إجراءات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتنظم وزارة الطيران المدني بالتنسيق مع وزارات الخارجية والهجرة، والسياحة، بداية من اليوم الثلاثاء، 22 رحلة استثنائية لإعادة المصريين العالقين بالخارج، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ظل فرض العديد من الدول قيود على حركة الطيران المدني، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وكشفت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، أنه من المقرر أن تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، غدا الأربعاء، رحلة إلى مدينة الرياض، فيما يشهد الخميس المقبل، الموافق 23 من إبريل الجاري تسير 7 رحلات إلى كل من «واشنطن والمغرب وامستردام وموسكو والبحرين وبومباي، وجوانزو بالصين»، أما يوم الجمعة فتنظم الشركة 3 رحلات إلى «واشنطن وجوهانسبرج وبانكوك وكوالالمبور».

وقالت المصادر، لـ «المصري اليوم»، إن جميع الرحلات ستقلع من مطار القاهرة الدولي، على أن تعود جميع الرحلات إلى مطار مرسى علم الدولي، مقر الحجر الصحي الإجباري الذي حددته وزارة الصحة للإطمئنان على صحة المصريين العائدين من الخارج.

وأكدت المصادر أن شركة «إيركايرو» ستنظم عدة رحلات أيضا خلال نفس الفترة وتبدأ من يوم الخميس المقبل، إلى كل من «فرانكفورت والمالديف والجزائر وبرشلونة»، كما تسير يوم الجمعة رحلتين إلى «أثينا، وبلجراد»، وتسير الشركة أيضا يوم الأحد، الموافق 26 من أبريل الجاري، رحلة إلى فرانكفورت، والإثنين الموافق 27 إبريل، رحلة إلى كييف، والثلاثاء الموافق 28 إبريل، رحلة إلى جاكرتا، والأربعاء 30 أبريل، رحلة إلى أديس أبابا.

وأوضحت، أن جميع الرحلات تتم الآن بالتنسيق بين وزارة الطيران المدني والخارجية المصرية ووزارتي الهجرة والسياحة، وذلك لعودة جميع المصريين العالقين من الخارج.

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كانت سلطة الطيران المدني المصري، أعلنت أن هناك 5 رحالات استثنائية خلال تعليق حركة الطيران المدني بمصر، حيث يصرح لشركات الطيران التي تنقل الأفواج السياحية بأخذ الركاب السابق قدومهم بعد استكمال البرامج السياحية المخططة والسابق الموافقة عليها من سلطة الطيران المدني المصري، على أن تصل الرحلات فارغة وتغادر بركابها.

وأكدت سلطة الطيران، أنه تم التصريح برحلات الهبوط الفني للتزود بالوقود فقط دون مبيت الطائرة أو نزول الطاقم والركاب، كما يصرح بالرحلات الداخلية بين المطارات المصرية، كما يصرح برحلات الشحن الجوي الدولية من وإلى جمهورية مصر العربية، كما أنه يصرح برحلات الإسعاف الدولية من وإلى جمهورية مصر العربية.