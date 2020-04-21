شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الحظر.. 11 حالة تسمم «فسيخ» في شم النسيم بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة مها غانم، مدير مركز السموم في كلية الطب بجامعة الإسكندرية، إن المركز استقبل، الاثنين والثلاثاء، 11 حالة تسمم بسبب تناول الفسيخ في شم النسيم، حيث ظهر على الحالات أعراض التسمم من قئ ومغص وتنميل، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات العلاجية والوقائية حيالهم من قبل أطباء متخصصون في مراكز السموم بالمستشفيات الجامعية.

وأوضحت «غانم»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه تم خروج 7 مصابين بعد تلقيهم العلاجات الأولية وتحسن حالتهم، فيما تم احتجاز 3 في المركز وحالتهم لا تحتاج إلى مصل «البتيوليزم» حتى الآن إلا أنه تم وضعهم تحت الملاحظة بعد عمل الإسعافات لهم، مضيفة أن الحالات المحجوزة عبارة عن مسنة عمرها 58 سنة، وسيدة 44 سنة، وشاب 16 سنة.

وأشارت إلى أنه تم التعامل الطبي مع جميع الحالات فور وصولها إلى المركز بواسطة الأطباء المتخصصين.

جاء ذلك في ظل الإجراءات المشددة من جانب المحافظة، أمس، لحظر تجول المواطنين في شم النسيم اتساقا مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.