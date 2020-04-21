شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن مشروعات البحوث التطبيقية لطلاب التعليم الفني الفندقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الثلاثاء، عن مشروعات البحوث التطبيقية لسنوات النقل بالتعليم الفني الفندقي بكل شعبه.

بلغ إجمالي عدد هذه البحوث 73 بحثًا تطبيقيًا شملت جميع المهن والتخصصات في الصفوف الدراسية التالية: الصف الأول فندقى، ومهنى، ومحول، ومزدوج، ووجبات سريعة (20 بحث)، الصف الثانى فندقى، ومهنى، ومحول، ومزدوج (25 بحثًا)، الصف الثالث فندقى بمدارس الخمس سنوات (11 بحث)، الصف الرابع فندقى بمدارس الخمس سنوات، والمحول (17 بحث).

وأوضحت الوزارة أن ذلك بناءً على ما سبق إعلانه من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن تكليف جميع طلاب سنوات النقل بالتعليم الفنى بإجراء أنشطة تعليمية عن بعد فى الأجزاء التى تم دراستها بالمقررات المختلفة حتى 15 مارس 2020 (تاريخ بدء تعليق الدراسة)، وتشمل هذه الأنشطة إجراء بحوث تطبيقية وإعداد تصميمات باستخدام برامج متخصصة على الحاسب، وإعداد عروض تقديمية مصاحبة لهذه الأنشطة التعليمية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم الإعلان عن الإرشادات والإجراءات التي سيتبعها طلاب التعليم الفني من أجل إعداد البحوث التطبيقية المطلوبة، وتم نشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة http://moe.gov.eg، وكذلك على منتديات قطاع التعليم الفنى من خلال الرابط https://fanyeduc.yoo7.com.

ومن المقرر أن يتم إعلان البحوث التطبيقية لشعب وتخصصات التعليم الصناعى يوم الخميس 23 أبريل 2020.

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