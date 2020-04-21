شكرا لقرائتكم خبر عن فنادق مرسى علم تستعد لاستقبال عدد من المصريين العالقين (مواعيد الرحلات) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستقبل مطار مرسى علم الدولي جنوب البحر الأحمر، الثلاثاء، عددًا من رحلات الطيران الاستثنائية لإعادة المصريين العالقين في الخارج، وإخضاعهم للحجر الصحي بعدد من الفنادق والقرى السياحية بمرسى علم لمدة ١٤ يومًا ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد.

وحصلت «المصري اليوم» على بيان بالرحلات التي ستصل مطار مرسى علم، وتشمل الثلاثاء 21 أبريل: القاهرة- بيروت وتقلع في الساعة 16.55 بتوقيت القاهرة. والأربعاء 22 أبريل: القاهرة- الرياض وتقلع في الساعة 8.30 صباحا. وفي يوم الخميس 23 أبريل: القاهرة- واشنطن وتقلع الساعة 11 صباحا، القاهرة- الدار البيضاء وتقلع الساعة 8.05 صباحا، القاهرة- أمستردام وتقلع الساعة 9.50 صباحا، القاهرة- موسكو وتقلع الساعة 10.40 صباحا، القاهرة- البحرين وتقلع الساعة 14 ظهرًا، القاهرة- بومباي وتقلع الساعة 16.45 مساء، القاهرة- جوانزو بالصين وتقلع الساعة 23.20 مساء.

وهناك رحلات أخرى تنظمها شركة إيركايرو، رحلات يوم الخميس وهي القاهرة- فرانكفورت وتقلع الساعة 12 ظهرا، القاهرة- المالديف وتقلع الساعة 9.30 صباحا، القاهرة- الجزائر وتقلع الساعة 9.30 صباحا، القاهرة- برشلونة وتقلع الساعة 9.30 صباحا.

ويوم الجمعة الموافق 24 أبريل ستنظم شركة مصر للطيران 3 رحلات إلى واشنطن وتقلع الساعة 11 صباحا، وجوهانسبرج وتقلع الساعة 23.10 ليلا، وإلى بانكوك وتقلع الساعة 2.33 ظهرا ثم تغادر بانكوك إلى كوالالمبور وتعود إلى مرسى علم.

وتنظم شركة إيركايرو يوم الجمعة رحلة أثينا وتقلع الساعة 9.30 صباحا، ورحلة إلى بلجراد وتقلع في الساعة 9.30 صباحا.

كما تنظم شركة إير كايرو عددًا من الرحلات لعودة المصريين العالقين في الخارج بدءا من يوم 26 أبريل الجاري وستكون 26 أبريل القاهرة- فرانكفورت وتقلع في الساعة 10 صباحا. و27 أبريل القاهرة- كييف وتقلع في الساعة 9.30 صباحا. و28 أبريل القاهرة- جاكرتا وتقلع الساعة 7.30 صباحا. و30 أبريل القاهرة- أديس أبابا وتغادر بعد ذلك إلى نيروبي وتعود إلى مرسى علم.

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وأنهت الأجهزة الأمنية والصحية بالبحر الأحمر استعداداتها لاستقبال عدد من رحلات الطيران التي تقل عددا من المصريين العائدين من الخارج لمطار مرسى علم الدولي ضمن إجراءات منع تفشي فيروس كورونا وفور إنهاء وصولهم سيتم توقيع الكشف الطبي عليهم للتأكد من خلوهم من الفيروس وإخضاعهم للحجر الصحي بعدد من الفنادق والقرى السياحية بمرسى علم، في إطار توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على إعادة المصريين العالقين بمختلف دول العالم، بالتنسيق مع وزارات الخارجية والهجرة والسياحة.