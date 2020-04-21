شكرا لقرائتكم خبر عن والد شهيد ببني سويف يتبرع بمقبرة لضحايا «كورونا» من الجيش الأبيض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب محمد سيد عبدالرحيم، والد الشهيد «عمرو»، ابن مدينة بني سويف، الذي استشهد خلال إحدى العمليات العسكرية في سيناء عام 2015، عن اعتزازه بالدور الذي يقدمه الجيش الأبيض من أطباء وتمريض لمواجهة فيروس كورونا، معلنا التبرع بمقبرة تسع لـ6 أفراد بمقابر العلالمة بشرق النيل في بني سويف لضحايا الفيروس من الأطباء والتمريض.

وقال «عبدالرحيم»، بالمعاش: «تألمت كثيرا لما حدث مع الطبيبة سونيا عبدالعظيم من قبل عدد من الأهالي بقريتها شبرا البهو، وفكرت كثيرا في كيفية التعبير عن تقديرنا واحترامنا لجيشنا الأبيض في نفس الإطار، وقررت بعد مشاورة أسرتي في التبرع بمقبرة تسع لـ6 أشخاص لهم، لنكون نحن أول من نستقبل ضحايا الفيروس اللعين بمحافظة بني سويف كصدقة جارية عن روح ابني الطاهرة».

وتابع: «ذلك المكان الذي تبرعنا به كنا قد خصصناه للأسرة عقب استشهاد ابني عمرو، تعبيرا عن أن ضحية الفيروس من أبناء الجيش الأبيض هو أحد أفراد أسرتنا ومستعدون لاستقباله تماما في مقبرتنا، خاصة أن زوجتي تعمل ممرضة ونعلم جيدا دورهم في مواجهة كورونا، فهم خط الدفاع الأول عنا جميعا».