شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: بدء إنشاء 15 مركز تحكم جديد في شبكات التوزيع لتقليل الأعطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

‏‎قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم البدء في المرحلة الأولى من المشروع بإنشاء 15 مركز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء والتي سنتمكن من خلالها من السيطرة والتحكم بشكل كامل في التغذية الكهربائية لكل المناطق وإجراء الصيانات بشكل منتظم والتحكم عن بعد في فصل التيار والنقل على خطوط بديلة لضمان استمرار التغذية الكهربية لكل المواطنين طوال الوقت.

وأضاف «شاكر» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن استمرار مشروعات تطوير شبكات الكهرباء تأتي لضمان استقرار التيار لكل المواطنين، ويجري حاليا الانتهاء من تنفيذ خطة ‏‎طموحة للتدعيم شبكات توزيع الكهرباء، تستهدف زيادة عدد الموزعات والمحولات والخطوط والكابلات على الجهدين المتوسط والمنخفض وسيتم الانتهاء من تنفيذ الخطة منتصف العام الحالى، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا الانتهاء من مناقصات إنشاء مراكز التحكم في شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية حيث يجرى العمل حاليا على إنشاء 47 مركز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء على ٧ مراحل حتى عام 2025.

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