شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أعداد «النقاهة» في «حجر أبوقير» إلى 142 حالة.. وخروج 75 من «عزل العجمي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة ميرفت السيد، مدير عام مستشفى العجمي المركزي في الإسكندرية (مستشفى العزل لمرضى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19)، ارتفاع عدد الحالات المحولة إلى فترة النقاهة بمستشفى العزل الجديد في مقر المدينة الشبابية بأبوقير شرق الإسكندرية إلى 142 حالة منذ تنفيذ المستشفى وحتى الآن، من الذين تلقوا العلاج في المراحل الأولى والمهمة للفيروس، وإجراء تحاليل لهم أثبتت سلبية العينات.

وأوضحت «السيد» في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، الثلاثاء، أن الحالات المحولة إلى مستشفى عزل أبوقير تعافوا بشكل كبير جداً من الإصابة وحالتهم الصحية مستقرة، ويتطلبون فترة نقاهة بسيطة فقط، لذلك يتم تحويلهم إلى مستشفى العزل الجديد على أن يتم إخلاء أسرة لمصابين جدد تتطلب حالتهم رعاية طبية كبيرة واجهزة تنفس صناعي.

وأشارت إلى خروج حالتين الثلاثاء بعد تعافيهم تماماً وتماثلهما للشفاء، لافتة إلى أنه بتعافى الحالتين وتماثلهما للشفاء يصل إجمالي الحالات، التي تم خروجها وتعافيها من الفيروس حتى الآن 75 حالة.

وأوضحت أنه تم خروج جميع المتعافين من مستشفى العزل ومغادرتهم إلى منازلهم مشيرة إلى انه يتم اجراء تحليلين للمصاب المتعافي، وإذا ثبت سلبية العينة في المرتين يتم السماح له بالخروج من المستشفى واعتبارها متعافيًا.

وأضافت أن المستشفى مجهز كمستشفى عزل للمصابين ضمن خريطة وزارة الصحة والسكان في هذا الصدد، حيث يضم 200 سرير عناية مركزة و60 جهاز تنفس صناعي ثابت و2 جهاز متحرك، موضحة أن المستشفى يضم 53 طبيب و60 من هيئة التمريض.

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