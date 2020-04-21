شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يضطر لخلع كمامته أمام النواب لإلقاء البيان المالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اضطر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لخلع الكمامة الواقية لمنع عدوى فيروس كورونا «كوفيد 19»، أمام أعضاء مجلس النواب اليوم الثلاثاء، بعدما حاول أكثر من مرة الحديث من خلالها، إلا أنه لجأ لنزعها تمامًا من وجهه لإلقاء البيان المالي للسنة المالية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020-21، أمام البرلمان.

فيما صعد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إلى منصة المجلس التي يجلس عليها منفردًا، دون ارتداء كمامته، فيما التزم جميع النواب بارتداء الكمامات أثناء الجلسة العامة للمجلس.