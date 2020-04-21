شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يضطر لخلع كمامته أمام النواب لإلقاء البيان المالي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اضطر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لخلع الكمامة الواقية لمنع عدوى فيروس كورونا «كوفيد 19»، أمام أعضاء مجلس النواب اليوم الثلاثاء، بعدما حاول أكثر من مرة الحديث من خلالها، إلا أنه لجأ لنزعها تمامًا من وجهه لإلقاء البيان المالي للسنة المالية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020-21، أمام البرلمان.
فيما صعد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إلى منصة المجلس التي يجلس عليها منفردًا، دون ارتداء كمامته، فيما التزم جميع النواب بارتداء الكمامات أثناء الجلسة العامة للمجلس.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
3,333
-
تعافي
821
-
وفيات
250
كانت هذه تفاصيل خبر وزير المالية يضطر لخلع كمامته أمام النواب لإلقاء البيان المالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.