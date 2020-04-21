شكرا لقرائتكم خبر عن «حرس الحدود» تضبط 318 بندقية و3.5 مليون قرص مخدر و60 طن بانجو وحشيش (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تزامنا مع جهود القوات المسلحة لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد، تواصل قوات حرس الحدود جهودها في توجيه ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين التي تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى عبر الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية حيث تمكنت قوات حرس الحدود من تحقيق العديد من النجاحات حيث تم إكتشاف وتدمير عدد 10 فتحة نفق بشمال سيناء، كما تم ضبط 7 بندقية قناصة (6 بندقية آلية و2 رشاش و300 بندقية خرطوش و3 مسدس عيار 9 مللى، فضلاً عن مايزيد عن 300 ألف طلقة مختلفة الأعيرة.

جاء ذلك حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على «فيس بوك»، الثلاثاء.

وتم ضبط 4.5 طن لجوهر الحشيش المخدر و3.5 مليون قرص من المواد المخدرة و54 طن من نبات البانجو و46 كيلو من مادة الأفيون المخدر .

كما تم تنظيم العديد من الدوريات للقضاء على الزراعات المخدرة والتى تمكنت من إكتشاف وتدمير 100 مزرعة لنبات البانجو المخدر بجنوب سيناء تقدر بمساحة (93) فداناً، و(866) مزرعة لنبات الخشخاش بمساحة (668) فداناً، و(2434) كيلو جرام من بذور البانجو والحشيش المخدر، كما تم ضبط عدد (9) مصنع حشيش تحتوى على (7) مكبس لخام الحشيش .

كما تم ضبط أربعة عشر هاتفاً للإتصال عبر الأقمار الصناعية، و(880) جهازاً تستخدمها العناصر الإجرامية في تتبع خط سير المركبات، وضبط (56) جهاز للكشف والتنقيب عن المعادن وأكثر من (71) طن من الحجارة المخلوطة بخام الذهب و(77) كيلو جرام من المشغولات الفضية، و(228) ألف قاروصة سجائر مهربة ثبت بالتحليل إحتوائها على مواد مسرطنة، وضبط (122) ألف عبوة أدوية ومستحضرات تجميل غير خالصة الرسوم الجمركية .

وفى سياق متصل نجحت قوات حرس الحدود في القبض على (300) فرد من المهربين والخارجين عن القانون، كما تمكنت من إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود لعدد (4710) فرد من جنسيات مختلفة على مختلف الإتجاهات الإستراتيجية للدولة، كما تم التحفظ على (271) عربة ومركبة تستخدم في أعمال التسلل والتهريب، وقد تم إحالة المتهمين والمضبوطات للجهات المختصة لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم .

يأتى ذلك استمرارًا لجهود قوات حرس الحدود في تأمين حدود مصر على كافة الإتجاهات الاستراتيجية وتنفيذ إجراءات إحكام السيطرة على كافة المنافذ والمعابر لحماية البلاد من كافة المخاطر.

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