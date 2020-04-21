شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مقهى بمدخل المعتمدية بالجيزة يعود للعمل بعد ساعات من رفع العزل الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب رفع الحجر الصحى عن قرية المعتمدية التابعة لمركز ومدينة كرداسة، اليوم الثلاثاء، فتحت إحد المقاهى بمدخل القرية أبوابها للزبائن، دون الالتزام بالقرارات التى اتخذتها الدولة وتعميم غلق المقاهى والمطاعم بشكل كامل لمنع التجمعات، ومكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ورصد الخليج 365، أحد المقاهى يعود للعمل مرة أخرى بمدخل القرية بعد ساعات قليلة من رفع العزل الصحى عنها، فى السادسة صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بعد مرور 14 يوما علي فرض العزل الصحى عليها في 7 أبريل من الشهر الجارى بعد ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا.

وفى السياق واصلت مديرية أمن الجيزة رفع المتاريس الحديدية التى استخدمت فى فرض الحجر الصحى على القرية، كما أزالت الاستراحات المخصصة لقوات الأمن بمدخلى القرية.

وجاء ذلك بعد موافقة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على قرار رفع الحجر الصحي عن القرية بناء على توصيات وزارة الصحة.

وأكدت مصادر بمحافظة الجيزة ل الخليج 365، أن إجمالى الإصابات التى ظهرت فى القرية حتى الأن 11 حالة من بينهم حالتى وفاة، ولم تظهر حالات أخرى حتى اليوم.

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وقدمت أجهزة محافظة الجيزة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وصندوق تحيا مصر، سلع غذائية، تم توزيعها على مدار 14 يوم مدة الحجر الصحى، كما تم توفير وجبات جاهزة وتوزيعها على الأهالى.

وحرصت محافظة الجيزة طوال فترة الحجر الصحى على القرية توفير الخدمات من بينها استمرار عمل المخابز وتوفير انابيب البوتاجاز وتعقيم القرية بشكل يومى، واستمرار عمل الوحدة الصحية على مدار الساعة.

كما تم توفير ماكينتى صرف الي متحرك لأهالي القرية، كذلك السماح للمرضى من أصحاب الأمراض المزمنة الخروج من الحجر للمتابعة فى المستشفيات المتخصصة.

وفى السياق واصلت محافظة الجيزة إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة تفشي فيروس كورونا و أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تم الإنتهاء من رش وتطهير وتعقيم 5000 منشأة على مستوى الأحياء والمراكز حفاظا علي سلامة المواطنين .