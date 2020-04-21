شكرا لقرائتكم خبر عن معامل مشروع مكافحة العفن البنى للبطاطس بوزارة الزراعة تحصل على شهادة الأيزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرا من الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع مكافحة العفن البني في البطاطس يفيد بمنح اعتماد معامل مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى فى البطاطس شهادة الأيزو طبقا للمواصفة الدولية ISO / IEC 17025 : 2017 من المجلس الوطنى للاعتماد " إيجاك".

وقالت مدير مشروع مكافحة العفن البنى فى البطاطس، إن هذا الاعتماد هو الأول للمشروع منذ تاريخ إنشائه عام 1974 نتيجة للجهود التي يبذلها العاملون بالمشروع ودعم وزير الزراعة وقيادات الوزارة.

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وأضافت نجلاء بلابل، أن المشروع يحتوى على معامل مجهزة بأحدث الأجهزة العالمية فى مجال مكافحة مرض العفن البني الذي يصيب البطاطس وأن المشروع يقوم بدور فى مهم في فحص وتحليل البطاطس والتأكد من سلامتها سواء للتصدير أو للسوق المحلى، حيث تتمع البطاطس المصرية بجودة عالية وتغزو حاليا معظم الأسواق العالمية.

كانت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى في البطاطس بوزارة الزراعة، أشادت بالعاملين والمهندسين بمشروع العفن البنى وتحملهم مسئولية زيادة صادرات البطاطس للخارج من خلال العمل يوميا دون توقف لدعم الاقتصاد الوطنى واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لاستمرار العمل ، مؤكدة أن جميع الشحنات التي يتم فحصها من بطاطس المائدة المعدة للتصدير ، تنطبق عليها جميع الإجراءات الحجرية وتخلو من اى امراض من العفن البنى، موضحة أن الفحص بمعامل المشروع يطبق جميع الاشتراطات على المحصول المصدر وأولها خلوّها من الإصابة بالعفن البنى، حيث تتم زراعة البطاطس فى أراضٍ خالية من الأمراض.

وأكدت "نجلاء بلابل "، أن مشروع حصر ومكافحة العفن البني في البطاطس يساهم منذ انشاءه في انتاج واعداد وتصدير بطاطس خالية من المرض، فضلا عن تقديم الخدمات الفنية الضرورية لمنتجي ومصدري محصول البطاطس، ومساعدة منتجي ومصدري البطاطس على التوافق مع اشتراطات الصحة النباتية للدول المستوردة، لضمان منتج مصري عالي الجودة وخالي من الامراض، مما يسهل حركة تجارة امنة لمحصول البطاطس.