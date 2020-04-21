شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب جامعة القاهرة يفوزون بمراكز متقدمة فى مهرجان إبداع 8 بمشاركة 145 جامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، فوز طلاب الجامعة فى منافسات مهرجان إبداع 8 لعام 2020، الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة للجامعات والأكاديميات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة، حيث فاز طلاب الجامعة بالمركز الأول فى المبادرات المجتمعية، والمركز الأول والثالث فى التصوير غير المتخصص، والمركز الثانى فى الغناء الجماعى (كورال) والعزف الفردى غير المتخصص والأشغال الفنية متخصص.

وبحسب بيان صادر عن جامعة القاهرة، حصل طلاب جامعة القاهرة، على المركز الثانى فى منافسات المراسل التليفزيوني متخصص، والمركز الثانى مسرح غير متخصص، والمركز الثالث فى الأشغال الفنية غير متخصص، والعزف الجماعى غير متخصص، وأفضل ممثل أول غير متخصص، وأفضل ممثلة ثالثة غير متخصص، وأفضل مخرج ثاني غير متخصص، وأفضل موسيقى غير متخصص، وفاز طلاب كلية طب قصر العينى بجائزة لجنة التحكيم الخاصة بالمسابقة وهما: محمد صلاح ومحمود شرف عن دورهم فى مسرحية "هيلفجوت".

وقال الدكتور محمد الخشت، إن هناك منافسات لم تعلن نتائجها حتى الآن، مؤكدًا حرص الجامعة على تنمية مهارات طلابها فى مختلف المجالات التى تؤهلهم للتفوق والإبداع، وإتاحة المشاركة أمامهم فى المنافسات المختلفة المحلية والاقليمية والدولية.

وتتضمن منافسات مهرجان إبداع 8 المجالات الأدبية والعلمية والفنية، بهدف إطلاق قدرات الشباب من طلاب الجامعات في التنافس وصقل مهاراتهم وقدراتهم، وذلك بمشاركة 145 جامعة وأكاديمة حكومية وخاصة، وبحضور نخبة من كبار الفنانين والأكاديميين والمتخصصين المحكمين فى جميع مجالات المنافسة.