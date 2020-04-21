شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة: سنواصل التحقيق مع الطالبة حنين بعد انتهاء تحقيقات النيابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمى باسم جامعة القاهرة، إن الجامعة ستواصل إجراءاتها مع الطالبة حنين حسام المقيدة بكلية الآثار بالجامعة انطلاقا من حق الجامعة لكون الطالبة مقيدة بها.

وأوضح الدكتور محمود علم الدين لـ " الخليج 365" أن التحقيق مع الطالبة حنين حسام لدى وزارة الداخلية وجهات التحقيق يأتى انطلاقا من حق المجتمع بينما التحقيق داخل الجامعة بمثابة التحقيق الداخلى للحفاظ على الجامعة.

وأشار المتحدث باسم جامعة القاهرة، إلى أنه فى حالة إدانة الطالبة حنين حسام فى التحقيقات والحكم عليها سيكون مصيرها الفصل النهائى كونها افتقدت شرط حسن السمعة، أما فى أى حالة أخرى فسيتم التحقيق الداخلى مع الطالبة.

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كانت وزارة الداخلية قد ألقت القبض على الطالبة "حنين حسام" لبثها فيديو للتحريض فيه على الفسق والفجور، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وجارى العرض على النيابة المختصة.

وكان الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أحال حنين حسام، الطالبة بكلية الآثار، إلى التحقيقات، بالجامعة لقيامها بسلوكيات تتنافى مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية.

وقال الدكتور الخشت، فى بيان رسمى صادر عن جامعة القاهرة، إن الجامعة تلقت العديد من الرسائل حول قيام إحدى الفتيات تدعى انتمائها لجامعة القاهرة، وأثارت مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، خلال الساعات الماضية وذلك بدعوة الفتيات بفتح الكاميرات وتسجيل فيديوهات غير لائقة مقابل مبالغ مالية.

