شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة: انتهاء أعمال تعقيم الفنادق.. ومطاعم "الدليفرى" يتم تطهيرها بصفة دورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة السياحة والاثار أنها انتهت من عمليات تقيم وتطهيى جميع المنشآت الفندقية في جميع المقاصد السياحية المصرية، فى إطار جهود وزارة السياحة والآثار لاستمرار تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية والحماية من تداعيات فيروس كورونا المستجد، ومتابعة استكمال أعمال التطهير والتعقيم في مختلف الشركات والمنشآت الفندقية والسياحية.

وأوضح عبد الفتاح العاصى، مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية أن جميع المطاعم التي تقوم بتقديم خدمة توصيل الطلبات، يتم تعقيمها بصفة دورية ومنتظمة، أما بالنسبة للمطاعم المغلقة قامت الوزارة بالتنسيق مع غرفة المنشآت السياحية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعقيم هذه المنشات، مؤكدا على أنه لن يسمح بتشغيلها مرة أخرى إلا بعد الانتهاء من أعمال تطهيرها وتعقيمها وتقديم ما يفيد ذلك بالمستندات.

جدير بالذكر أن أعمال التعقيم والتطهير تتم بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية، وبواسطة فريق متخصص، ووفقا للمعايير الدولية لإجراءات التطهير، وتحت إشراف وباستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان.

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ومنحت وزارة السياحة والآثار المنشآت الفندقية والسياحية مهلة حتى 25 إبريل للإنتهاء من كافة أعمال التعقيم والتطهير على مستوى الجمهورية، وتقليل حجم التواجد بها لحين انتهاء فترة تعليق حركة الطيران، وتطبيق عقوبات على المنشآت المخالفة للقرار.

وعممت غرفتى المنشآت الفندقية والسياحية منشورا على كافة الفنادق والمنتجعات والمطاعم فيما يخص قرار وزارة السياحة والاثار، حيث طالبت جميع اعضائها بضرورة الانتهاء من اعمال تطهير وتعقيم المنشآت وابلاغ الوزارة قبل تاريخ 25 ابريل، وانه سيتم توقيع عقوبات على المنشآت المخالفة.

كانت وزارة السياحة والآثار قد أنهت الأسبوع الماضى من تعقيم وتطهير كافة الفنادق العائمة والثابتة بمحافظتى الأقصر وأسوان، وتلك الموجودة بالقاهرة الكبرى والجيزة والإسكندرية وبورسعيد، فى إطار خطة وزارة السياحة والآثار للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19، وفى ظل التدابير والإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس.