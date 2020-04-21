شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: استرداد 190 ألف متر مربع من أملاك وأراضى الدولة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن جهود المحافظات مستمرة بكل قوة وحزم لإزالة كافة التعديات على أراضى أملاك الدولة وإزالة المبانى المخالفة، بالتنسيق والتعاون الكامل مع مديريات الأمن وقوات انفاذ القانون تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية فى هذا الشأن.

وقال شعراوى، إن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء يتابع بتقارير دورية الجهود التي تقوم بها المحافظات لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة، ومنع البناء على الأراضى الزراعية أو مخالفات البناء.

وأضاف شعراوى أن كافة قطاعات الوزارة المعنية تتابع مع الأجهزة المحلية بالمحافظات علي مدار اليوم تلك الجهود للانتهاء من إزالة كافة المخالفات التى تم رصدها والتصدى بحسم لأى محاولات جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مؤكدا أنه تم التنبيه على رؤساء المدن والأحياء والمراكز والوحدات القروية والمحلية بالمرور فى نطاق عملهم بصورة دورية وعلى مدار اليوم لرصد أى مخالفات جديدة خاصة فى أيام الإجازات وازالة التعديات فى المهد واتخاذ الاجراءات القانونية الفورية.

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وأشار الوزير إلى أن المحافظات واصلت جهودها فى إزالة التعديات خلال ال24 ساعة الماضية ونجحت فى استرداد 190 ألف متر مربع من أملاك وأراضى الدولة بعد التعدى عليها من بعض المواطنين بمختلف المحافظات وإقامة مبانى وأسوار عليها مستغلين الظروف التى تمر بها الدولة خلال الفترة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الدولة قادرة على فرض هيبتها بكل قوة واستعادة حقوقها كاملة على ملكيتها وأراضيها بمختلف محافظات الجمهورية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، مشيرا إلى أن المحافظات نجحت أيضاً فى إزالة مبانى مخالفة على الأراضى الزراعية بمساحة 69 قيراط.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التى قامت بها المحافظات منذ تكليف رئيس الجمهورية وحتى الآن لسرعة إزالة كافة التعديات على أراضى أملاك الدولة والبناء المخالف، مؤكدا أهمية الاستمرار في استنفار كافة الأجهزة المعنية بالمحافظات لرصد جميع المخالفات خلال فترات الحظر وعلى مدار اليوم والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية لها.