شكرا لقرائتكم خبر عن الزم بيتك.. ارسم نفسك وارسم بيتك شعار طلاب التربية الفنية بجامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم طلاب الفرقة الأولى بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان بإبداع جديد فى مقرر دراسات طبيعية حول البيئة المحيطة والحياة اليومية في تكوين الأعمال الفنية، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة، و الدكتور محمود حامد عميد الكلية، حيث أسهم استكمال هذا المقرر فى تنمية الرؤية الفنية والمهارات المرتبطة بملاحظة الطبيعة والبيئة المحيطة بالفنان ( الطالب) وتنمية المهارات الفنية والتعبيرية المرتبطة بالرسم.

وذكر بيان صادر عن جامعة حلوان، أن فكرة المشاريع كانت إيجاد مداخل متعددة لدراسة العناصر من الطبيعة والبيئة ومع الحجر الصحي و فكرة التزم البيت أصبحت فكرة المشاريع ارسم بيتك و ارسم نفسك و ارسم اسرتك، من خلال كيفية التعبير عن الحياة في البيت المصري باستخدام الأقلام الرصاص والاقلام الحبر والأوراق لتصميم لوحات فنية رائعة.

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وتواصل الأساتذة مع الطلاب عبر إنشاء مجموعات على الواتس اب، ومحاضرات مباشرة عبر برنامج زووم، من خلال عرض فيديوهات وصور فنانين تخدم الفكرة وجاءت استجابة الطلاب اكثر من ممتازه، تحت إشراف الدكتورة مرام عبد المغني.

وكان استطاع فريق بحثى بكلية العلوم بجامعة حلوان تحت رعاية ط الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة و الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم التوصل لتصنيع جهاز التفريد الكهربائي وهو جهاز يعمل بتقنية جديدة لفصل الحمض النووي الذي يتم بناءً عليه التعرف على الكائنات الحية مثل البكتيريا والفيروسات أو الفطريات، ويمكن من خلاله إثبات حالات النسب ويمكن استخدامة من قبل الطب الوقائي وسط تأكيدات من قبل الفريق البحثى بأن الجهاز أعطى نتائج طيبة مبشرة.

و يعمل الفريق البحثى بكلية العلوم تحت إشراف الدكتور احمد حسن فراج بقسم النبات والميكر بيولوجي و هشام الأشقر الطالب بمرحلة الدراسات العليا بالقسم، لتصنيع جهاز التفريد الكهربائي والمسمي باللغة الإنجليزية PCR وهو جهاز يعمل بتقنية تسمي البلمرة المتسلسلة لفصل الحمض النووي من العينات المأخوذة من الكائنات الحية والتى يتم بناءً عليها التعرف على الكائنات الحية مثل البكتيريا والفيروسات أو الفطريات بدقة شديدة وهي أحد الخطوات الرئيسية في البحوث العلمية التطبيقية والأساسيه وكذلك يستخدم الجهاز في حالات إثبات النسب والطب الوقائي وقد أعطى الجهاز نتائج طيبة مقارنة بالأجهزة المستوردة.