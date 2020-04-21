شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يشكر أهالى قرية المعتمدية على التزامهم خلال فترة الحجر الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رفع الحجر الصحى عن قرية المعتمدية بكرداسة والتى تبلغ تعدادها حوالى 100 ألف نسمة، بعد انتهاء فترة الحجر الصحى البالغة 14 يوماً والتأكد من سلامة المواطنين والمخالطين للحالات التى قد سبق إصابتها بفيروس كورونا المستجد بناء على التعليمات الواردة من وزارة الصحة.

ووجه محافظ الجيزة الشكر لأهالى قرية المعتمدية لتعاونهم مع أجهزة المحافظة وتفهمهم للإجراءات الوقائية والاحترازية التى تم اتخاذها حفاظا على سلامتهم.

وأكد المحافظ أن الحرص على سلامة وأمان المواطنين هى أولى الاهتمامات بالدولة من خلال وضع خطة متكاملة لضمان عدم تضرر أى من مواطنى المحافظة بشكل عام وقد تم وضع القرية تحت الحجر الصحى بناءا على التعليمات الواردة من وزارة الصحة حتى يتم التأكد من عدم وجود مصابين وذلك كإجراء وقائى واحترازي لمنع انتشار العدوى.

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وأشار راشد إلى أنه خلال فترة الحجر الصحى على القرية فقد تم وضع خطة محددة لتوفير جميع المساعدات والإمكانيات واحتياجات المواطنين وتسهيل سبل المعيشة للبقاء في منازلهم طوال مدة الحجر الصحى بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية إلى جانب توفير عدد من سيارات الإسعاف المتمركزة لخدمات الطوارئ والخدمات الطبية اللازمة لأهالى القرية.

ووجه محافظ الجيزة الشكر لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية وصندوق تحيا مصر والقوات المسلحة للتعاون مع المحافظة وتخصيص العديد من المساعدات الغذائية لأسر قرية المعتمدية خلال الحجر المنزلي لتسهيل سبل المعيشة .

وفى السياق واصلت مديرية أمن الجيزة رفع المتاريس الحديدية التى استخدمت فى فرض الحجر الصحى على القرية، كما أزالت الاستراحات المخصصة لقوات الأمن بمدخلى القرية.

وحرصت محافظة الجيزة طوال فترة الحجر الصحى على القرية توفير الخدمات من بينها استمرار عمل المخابز وتوفير انابيب البوتاجاز وتعقيم القرية بشكل يومى، واستمرار عمل الوحدة الصحية على مدار الساعة.