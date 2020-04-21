شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: غلق احترازى لـ 19 منشأة لمدة 14 يوماً وإيقاف مؤقت لمنشأتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، من خلال غرفة العمليات الدائمة، والمشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة، على مستوى 27 محافظة، لحظيًا الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل المصانع والشركات والمنشآت لحماية العمالة، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية، وذلك خلال الفترة من 30 مارس حتي 19 أبريل الجارى.

وأظهرت التقارير الواردة من المديريات أنه تم التفتيش ومتابعة 3375 مصنعا وشركة ومنشأة على الإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات ، حيث قامت الشرقية بالتفتيش على 316 منشأة، والجيزة 268 منشأة، والبحيرة 242 منشأة، والقليوبية 213 ، وسوهاج 211 منشأة، والإسكندرية 208 منشأة، ودمياط 178 منشأة، والدقهلية 164 منشأة، ، وجنوب سيناء 160 منشأة، والغربية 152 منشأة ، والمنيا 137 منشأة، وكفر الشيخ 132 منشأة، وأسيوط 117 منشأة، وأسوان 106 منشآت، والقاهرة 103 منشآت، وباقي المحافظات أقل من ذلك، لتصل فى السويس إلى 38 منشأة.

كما أظهرت التقارير قيام 93 منشأة بالعمل بنظام التناوب بين العاملين بعضهم البعض لتخفيف تجمعات العمال، وغلق احترازي لـ 19 منشأة لمدة 14 يوماً، وإيقاف مؤقت لمنشأتين.

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وقال الوزير للمسئولين عن غرفة العمليات الدائمة، والمشكلة بجميع مديريات القوى العاملة: "يجب أن نعمل من أجل التغلب على تلك الأزمة، باعتبارها وضعا استثنائيا، والتعامل مع أي مشكلة فور حدوثها، ما يحتاج من الجميع العمل بمنظومة الفرد الواحد للمحافظة على رونق الصورة ونظافتها ببذل الجهد أضعاف الأضعاف عما سبق لوضع الآليات اللازمة لتخطي تلك الأزمة".

وتابع وزير القوي العاملة الجدول الزمني المحدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 48 ساعة منعا لأي تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.