شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة تمنح الفنادق والمطاعم مهلة حتى 25 إبريل للانتهاء من عمليات التعقيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منحت وزارة السياحة والاثار المنشآت الفندقية والسياحية مهلة حتى 25 إبريل للإنتهاء من كافة أعمال التعقيم والتطهير على مستوى الجمهورية، وتقليل حجم التواجد بها لحين انتهاء فترة تعليق حركة الطيران، وتطبيق عقوبات على المنشآت المخالفة للقرار.

وعممت غرفتى المنشآت الفندقية والسياحية منشورا على كافة الفنادق والمنتجعات والمطاعم فيما يخص قرار وزارة السياحة والآثار، حيث طالبت جميع اعضائها بضرورة الانتهاء من أعمال تطهير وتعقيم المنشآت وابلاغ الوزارة قبل تاريخ 25 ابريل، وأنه سيتم توقيع عقوبات على المنشآت المخالفة.

وانتهت وزارة السياحة والآثار من تعقيم وتطهير كافة الفنادق العائمة والثابتة بمحافظتى الأقصر وأسوان، وتلك الموجودة بالقاهرة الكبرى والجيزة والإسكندرية وبورسعيد، فى إطار خطة وزارة السياحة والآثار للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19، وفى ظل التدابير والإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس.

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وأًوضح عبد الفتاح العاصى مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، أنه بالنسبة للفنادق الموجودة بمدينتى شرم الشيخ والغردقة فقد تم الانتهاء من تعقيم وتطهير عدد (130) فندقا بمدينة شرم الشيخ من (170) فندق يعملون بها، وعدد (244) فندقا من (260) فندق بمدينة الغردقة، مشيرا إلى أنه جار استكمال أعمال التعقيم والتطهير، تباعا، والتى تتم بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية ووفقا للمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وتحت إشراف وباستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان.

وأوضح وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى، أن الوزارة تعكف الآن على عمل دليل استرشادى لاستقبال الضيوف فى الفنادق والزائرين فى المتاحف والمواقع الأثرية والتى سيتم تطبيق بنودها فيما بعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا المستجد.

ولفت الدكتور العنانى إلى انه يتم اتباع هذه الإرشادات فى أسلوب ونظام وضع "الشازلونجات" والكراسى وموائد الطعام على حمامات السباحة والمطاعم والكافيتريات بحيث يتم وضعفها بطريقة معينة على مسافات متباعدة وفقا لإرشادات وطرق الحماية والوقاية، وكذلك أعداد مرتادي المطاعم والكافيتريات ونظام وقوف الزائرين فى طوابير بيع تذاكر الزيارة بالمتاحف والمواقع الأثرية وعدد الزائرين داخل صالات العرض.