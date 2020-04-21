مرصد الأزهر يطلق حملة «أذن واعية» لمواجهة السلوكيات السلبية نتيجة كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُطلق مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اليوم الثلاثاء، حملة توعويَّة بعنوان: «أُذُن واعية»؛ لحثِّ الناس على التعاون والترابط فيما بينهم، ومواجهة السلوكيات والظواهر السلبية التى تطرأ فى أوقات الأزمات ولا سيَّما أزمة كورونا «كوفيد- 19» التى ضربت العالم، باعتبار أن الوعى هو السلاح الأول فى مكافحة تلك الأفكار الشاذَّة والأوبئة التى تعصف بالمجتمعات.
وتؤكد رسائل الحملة التى تنشر باثنتى عشرة لغة، حرمةَ السخرية من مصابى فيروس «كورونا» المستجد، واستغلال جثث الموتى الذين رحلوا بسبب هذا الوباء للمتاجرة بها فى سوق المصالح الهابطة، وتشير إلى تكريم الله -عزَّ وجلَّ- للنفس البشريَّة وحرمتها التى لا تسقط بالوفاة، وأن انهيار الأخلاق يمثِّل خطورة أكبر من الفيروس نفسه.
وتبيِّن الحملة التى تنشر على مدار أسبوعين أهمية المؤازرة لأهالى المصابين والمتوفين جرَّاء جائحة «كورونا»، وأن التعاون وإعلاء الصالح العام فى ذلك الوقت من الواجبات الشرعية والإنسانية، كما تبيٍّن واجب المجتمع تجاه الأطقم الطبية التي تقف على خط الدفاع الأول، وأن التنمُّر على مصابيهم ومتوفِّيهم لا يقل جرمًا عن الإساءة لشهداء الحروب.
وكان قد قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن ما يقوم به المستوطنون من أعمال عنف ممنهجة ومدعومة من الكيان الصهيوني تجاه الشعب الفلسطينى لن يزيد الوضع إلا تأزُّمًا، كما انتقد المرصد بشدة سياسة الفصل العنصرى التى تجلّت في السماح للمستوطنين باقتحام ساحات الأقصى فى نفس الوقت الذى تمَّ فيه حظر المسلمين بدعوى خشية تفشي وباء كورونا.
وأكد المرصد فى تقرير له، على أن ما يقوم به المستوطنون من استيلاء على الأراضي الفلسطينية لتوسيع دائرة الاستيطان لن يغير شيئًا من الجغرافيا الفلسطينية المحفورة في وجدان الصغير قبل الكبير، كما أن التعرض للفلسطينيين في منازلهم والاعتداء عليهم يتنافى مع تطبيق الحجر الصحي الذي يدعو إلى ضرورة البقاء في البيوت لعدم تفشي الوباء.
وطالب مرصد الأزهر المنظمات الحقوقية بإلزام الكيان الصهيوني وعصابات مستوطنيه بعدم التعرض للفلسطينيين ومقدساتهم وممتلكاتهم، وأن ترد بحزم على كل اعتداء يتم في حق الشعب الفلسطيني الأعزل.
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