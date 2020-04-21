شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر يطلق حملة «أذن واعية» لمواجهة السلوكيات السلبية نتيجة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُطلق مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اليوم الثلاثاء، حملة توعويَّة بعنوان: «أُذُن واعية»؛ لحثِّ الناس على التعاون والترابط فيما بينهم، ومواجهة السلوكيات والظواهر السلبية التى تطرأ فى أوقات الأزمات ولا سيَّما أزمة كورونا «كوفيد- 19» التى ضربت العالم، باعتبار أن الوعى هو السلاح الأول فى مكافحة تلك الأفكار الشاذَّة والأوبئة التى تعصف بالمجتمعات.

وتؤكد رسائل الحملة التى تنشر باثنتى عشرة لغة، حرمةَ السخرية من مصابى فيروس «كورونا» المستجد، واستغلال جثث الموتى الذين رحلوا بسبب هذا الوباء للمتاجرة بها فى سوق المصالح الهابطة، وتشير إلى تكريم الله -عزَّ وجلَّ- للنفس البشريَّة وحرمتها التى لا تسقط بالوفاة، وأن انهيار الأخلاق يمثِّل خطورة أكبر من الفيروس نفسه.

وتبيِّن الحملة التى تنشر على مدار أسبوعين أهمية المؤازرة لأهالى المصابين والمتوفين جرَّاء جائحة «كورونا»، وأن التعاون وإعلاء الصالح العام فى ذلك الوقت من الواجبات الشرعية والإنسانية، كما تبيٍّن واجب المجتمع تجاه الأطقم الطبية التي تقف على خط الدفاع الأول، وأن التنمُّر على مصابيهم ومتوفِّيهم لا يقل جرمًا عن الإساءة لشهداء الحروب.