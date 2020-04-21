شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: الانتهاء من حصاد 75 %من الفول البلدى ونتوقع إنتاجية 180 ألف طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إنه تم الانتهاء من حصاد محصول الفول البلدى بنسبة 75% فى مساحات تقترب من 120 ألف فدان، متوسط انتاج الفدان 10 أردب، وفى الحقول الإرشادية 15 إردب، متابعا أن إنتاجية محصول الفول البلدى ما يقرب هذا العام عن 180 ألف طن، بتغطية 35 % من المنتج المحلى، مضيفا أنه منذ بدء زراعات المحصول تم تعريف المزارعين بالأصناف الجديدة لزيادة الإنتاج، التى تم استنباطهم حديثا وتم طرحها الموسم الجديد، ذو جودة عالية فى الإنتاج ومبكر النضج ، ومقاومة لمرض الهلوك.

وأضاف "خليل"، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن تحقيق الاكتفاء الذاتى ليس صعبا لأن المطلوب هو فقط زراعة 350 ألف فدان تنتج حوالى 450 ألف طن، ويمكن تحقيق ذلك من خلال التوسع فى مساحة الفول على حساب بعض مساحات البرسيم، وكذلك بالتحميل على القصب الخريفى بالوجه القبلى وعلى الأشجار حديثة الإنشاء للمحاصيل البستانية فى الوجه البحرى، بالإضافة إلى أنه بعد ارتفاع سعر الفول البلدى فى السوق المحلى، لجأ المزارع إلى التوجه لزيادة المساحات المنزرعة من المحصول على حساب بعض المحاصيل الأخرى وخاصة البرسيم، مما يعمل على زيادة المساحات المنزرعة، والعمل على رفع الإنتاجية إلى الفدان.

كان قطاع الإرشاد الزراعى، أعلن عدة توصيات لحصاد المحصول الشتوى خاصة موسم القمح باعتباره المحصول الاستراتيجي لمصر، توفير كافة السبل واتخاذ التدابير التى تسهل على المزارعين عمليات توريد القمح، بالتنسيق مع الجهات المعنية الاخرى على رأسها وزارة التموين والتجارة الداخلية، والبنك الزراعى المصرى، لضمان التيسير على المزارعين خلال عمليات التوريد وتجنب الزحام والتكدس، ضمن الاجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.