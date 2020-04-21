شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم عن صعوبة دخول منصة الامتحان: تجربة متفق عليها ولا داع للقلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على شكاوى بعض طلاب وأولياء أمور الصف الأول الثانوى العامة من عدم قدرتهم على دخول منصة الامتحان التجريبى فى مادة التاريخ، قائلا: هذه تجربة متفق عليها لحساب الأحمال ولا يوجد أى مشكلة لقد أعلنت عن هذا قبل بدء الامتحانات، ولا داع للقلق إطلاقًا.

وكشفت مصادر أنه يؤدى حاليا قرابة 510 ألف طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى العام امتحان مادة التاريخ تجريبيا على التابلت من المنازل، موضحة أن هذه العدد موجود على منص الامتحان الإلكترونى، مضيفة أن الامتحان حتى الواحدة ظهرا ومصمم حتى الرابعة عصرا لمن لم يستطيع الحصول على فرصته في بداية الامتحان.

وبدأ طلاب الصف الأول الثانوى العام، أداء امتحان مادة التاريخ تجريبيا على التابلت من المنازل، حيث استطاع الطلاب الدخول على منصة الاختبار من العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرا كما أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقى، حيث يستطيع الطلاب الدخول على منصة" https://assessment.ekb.eg/pearson/login/peg_login.jsp

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلن أن الامتحان التجريبى لطلاب الصف الاول الثانوي تعقد يومى 21 و22 إبريل الجارى من العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا لكل الطلاب فى جميع المحافظات حيث يؤدى الطلاب اخر امتحانين لهم فى جدول الاختبارات التجريبية فى مادتى التاريخ والكيمياء.

الجدير بالذكر أن هذا الامتحان هو تدريب للطلاب على استخدام منصة الامتحان واختبار لسعة الشبكات ومعالجة المشكلات التي تطرأ عن استخدام الطلبة، وأن هذا الاختبار ليس له درجات أو تقييم لذا يتم عرض نتيجة الاختبار مباشرة بعد الاختبار.

وتعقد امتحانات نهاية العام للصف الأول الثانوي في الفترة من 29 أبريل حتى 20 مايو 2020، على أن تكون امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة من 30 إبريل حتى 17 مايو 2020.

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