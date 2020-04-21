إحباط ترويج 100 ألف عبوة عصائر فاسدة في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، سائقين يقودان سيارتين محملتين بكميات كبيرة من العصائر منتهية الصلاحية. تلقت أجهزة الأمن إخطارا بتمكن قسم شرطة التموين بمديرية أمن أسيوط من ضبط سائقين يقودان سياراتين مُحملتين بـ (103 آلاف عبوة عصير منتهية الصلاحية). يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري والاتجار بالسلع الغير صالحة للاستهلاك الآدمي تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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