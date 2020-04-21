ضبط 4 عناصر إجرامية وبحوزتهم مخدرات بـ 400 ألف جنيه بمطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: سقط في قبضة اجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 4 عناصر إجرامية بمطروح وبحوزتهم كميات من المواد والأقراص المخدرة بقصد الاتجار. تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط عدد من العناصر الإجرامية بمحافظة مطروح تخصصوا في الاتجار بالمواد والأقراص المخدرة وترويجها على عملائهم. وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح أمكن استهداف وضبط عاطلين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزتهما (4 لفافات لمخدر الأفيون وزنت كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتفان محمول)، عاطل، له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته "9 طربة حشيش وزنت 2,250 كيلو جرام –مبلغ مالي، هاتف محمول" وعاطل وبحوزته (2000 قرص مخدر لعقار التامول –مبلغ مالي) وتقدر قيمة التكلفة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (400.000 أربعمائة ألف جنيه تقريباً). وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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