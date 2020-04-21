بينها صعود باخرة بدون تصريح.. أمن المنافذ يضبط 18 قضية خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط قضية تهريب بضائع أجنبية، بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي 11 ألف و400 ألف جنيه.

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وضُبط في مجال الأمن العام، 18 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، محاولة صعود باخرة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي).

وفي مجال تنفيذ الأحكام، نجحت الحملات في تنفيذ 100 حكم قضائي متنوع، وضبط 124 مخالفة مرورية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لأحكام السيطرة الأمنية عليها.