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ضبط شركة إنتاج فني لاستخدامها برامج مقلدة في الجيزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

كثفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال حملات عدة جهودها لحماية حقوق الملكية الفكرية، لاسيما جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية بشتى صورها وضبط مرتكبيها.

وأسفرت الجهود خلال يوم في مجال مكافحة جرائم المصنفات عن ضبط (شركة إنتاج فني "بدون ترخيص" – كائن مقرها بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة) ، وعثر بداخلها على (وحدة معالجة مركزية محمل عليها برامج مقلدة ومنسوخة لكبرى الشركات).

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وضُبط في مجال مكافحة جرائم المطبوعات (4 مكتبات "تعمل بدون ترخيص") بدائرة قسم شرطة الوايلي بمديرية أمن القاهرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري استمرار توجيه الحملات.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعد على حقوق الملكية الفكرية.

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