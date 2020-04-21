ضبط شخصين يديران ورشة تصنيع أسلحة نارية في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
ألقى ضباط الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، القبض على شخصين لقيامهما بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها.
وردت معلومات إلى ضباط مباحث مكافحة المخدرات بمديرية أمن المنيا، أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام (شقيقان ، لهما معلومات جنائية مسجلة ، مقيمان بدائرة مركز شرطة ملوى) بإدارة غرفة بمزرعة بعمق الظهير الصحراوي الغربي بزمام قرية تونا الجبل بدائرة المركز كورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما ( 9 قطع سلاح ناري " بندقية خرطوش – 8 فرد محلي – طلقتان خرطوش - الأدوات والأجزاء المستخدمة في التصنيع) وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة المضبوطة بقصد الاتجار والأجزاء والأدوات المستخدمة في التصنيع.
وبمواجهة المتهمين، اعترفا بإدارتهما نشاطًا إجراميًا في مجال تصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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