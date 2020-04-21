٥.٦% ارتفاعًا في معدل النمو.. وزير المالية مشيدًا بالموازنة العامة أمام البرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي من الفترة يونيو ٢٠١٩ حتى مارس ٢٠٢٠ حققت ارتفاعًا في معدل النمو بنسبة ٥.٦ في المئة، وهو ما يعد مؤشرًا جيدًا، وكذلك شهدت تلك الفترة انخفاض معدل البطالة ليصل إلى أقل من ٨ في المئة.

وأضاف معيط، خلال استعراضه البيان المالي للموازنة العامة الجديدة، أمام الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، أن المؤشرات في الفترة من يونيو ٢٠١٩ إلى مارس ٢٠٢٠، تؤكد استمرارتحسن الأداء المالي وانخفاض العجز المالي، مقارنةً بتلك الفترة من العام الماضي.

ونوه وزير المالية بأن الموازنة حققت فائضًا بنحو ٤٠.٤ مليار جنيه، بينما كان في العام الماضي ٣٥ مليار جنيه خلال نفس الفترة من يونيو إلى مارس.

وتابع معيط: "أيضاً انخفضت نسبة الدين في تلك الفترة المشار إليها، وكذلك حدثت زيادة في الاستثمارات بنسبة ٢٣ في المئة زيادة استثمارات، وشهدت زيادة في مخصصات التعليم والصحة، وزيادة في الإنفاق على تطوير البنية التحتية، وتخصيص ١٢١ مليار جنيه لصناديق المعاشات، خلال تلك الفترة".