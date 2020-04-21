شعراوي: التنبيه على رؤساء الأحياء بإزالة أي مخالفات جديدة فورا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن جهود المحافظات مستمرة بكل قوة وحزم لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة وإزالة المباني المخالفة وذلك بالتنسيق والتعاون الكامل مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

وقال وزير التنمية المحلية، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، يتابع بتقارير دورية جهود المحافظات لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة ومنع البناء على الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء.

وأضاف شعراوي، أن كافة قطاعات الوزارة المعنية تتابع مع الأجهزة المحلية بالمحافظات علي مدار اليوم تلك الجهود للانتهاء من إزالة كافة المخالفات التي تم رصدها والتصدي بحسم لأي محاولات جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد شعراوي، أنه تم التنبيه على رؤساء المدن والأحياء والمراكز والوحدات القروية والمحلية بالمرور في نطاق عملهم بصورة دورية وعلى مدار اليوم لرصد أي مخالفات جديدة خاصة في أيام الإجازات وإزالة التعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.

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وأشار الوزير، إلى أن المحافظات واصلت جهودها في إزالة التعديات خلال الـ24 ساعة الماضية ونجحت في استرداد 190 ألف متر مربع من أملاك وأراضي الدولة بعد التعدي عليها من بعض المواطنين بمختلف المحافظات وإقامة مبان وأسوار عليها مستغلين الظروف التي تمر بها الدولة خلال الفترة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الدولة قادرة على فرض هيبتها بكل قوة واستعادة حقوقها كاملة على ملكيتها وأراضيها بمختلف محافظات الجمهورية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

وأوضح شعراوي، أن المحافظات نجحت أيضاً في إزالة مباني مخالفة على الأراضي الزراعية بمساحة 69 قيراطا.

وأشاد اللواء محمود شعراوي، بجهود المحافظات منذ تكليف رئيس الجمهورية وحتى الآن لسرعة إزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة والبناء المخالف.

وأكد وزير التنمية المحلية، أهمية الاستمرار في استنفار كافة الأجهزة المعنية بالمحافظات لرصد جميع المخالفات خلال فترات الحظر وعلى مدار اليوم والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية لها.