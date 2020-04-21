القبض على مسئول بهيئة المساحة بالدقهلية لتقاضيه رشوة ١٠٠ ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي: أعلنت هيئة الرقابة الإدارية عن تنفيذ عدة ضربات متنوعة للمتاجرين بوظائفهم. وقالت الهيئة في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه تم ضبط رئيس مكتب المراجعة والمسائل بمديرية المساحة بمحافظة الدقهلية، عقب تقاضيه ١٠٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب قطعة أرض مقابل قيامه بإنهاء إجراءات فصل الحد المساحي لقطعة الأرض التي تبلغ قيمتها حوالي ٢٠ مليون جنيه.

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