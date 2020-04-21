لتقاضيه رشوة.. القبض على مسئول بمديرية الطرق بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي: أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، عن تنفيذ عدة ضربات متنوعة للمتاجرين بوظائفهم. وقالت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء، إنه تم القبض على مدير عام إدارة تنفيذ الطرق بمديرية طرق محافظة دمياط، عقب تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المقاولين المُسند اليهم تنفيذ بعض اعمال الرصف بنطاق المحافظة، وذلك مقابل قيام الأول بتسهيل إجراءات صرف المستخلصات المالية لمستحقات المقاول عن تلك الأعمال.

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