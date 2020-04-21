وزير المالية: 40 مليار دولار قيمة احتياطي النقد الأجنبي.. ومشروع الموازنة يحقق العدالة الاجتماعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن احتياطي النقد الأجنبي بلغ 40 مليار دولار في مارس 2020، وهو رصيد كافٍ لتأمين احتياجات البلاد، لافتًا إلى أن المؤسسات الدولية أشادت بتحسن الاقتصاد المصري بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشار معيط، خلال إلقائه البيان المالي بشأن الموازنة العام للدولة، في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، إلى أن صندوق النقد الدولي أكد أن مصر الدولة لوحيدة التي ستحقق معدل نمو إيجابيًّا في ظل أزمة كورنا الحالية، وهو نفس الأمر الذي أكده المؤسسات المالية الدولية بأن الاقتصاد المصري قادر على تجاوز الأزمة؛ بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة.

وأشاد وزير المالية بدعم رئيس الجمهورية مساندته للقطاعات المتضررة من كورونا، والعمل على حماية العامل المصري وضمان حدوث استقرار مجتمعي في ظل تكاتف الجميع قيادة وحكومة وشعبًا، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى للتوازن ما بين زيادة معدل النمو وخلق فرص عمل للشباب، وذلك ما سيتحقق فور تحسن الأوضاع العالمية.

وتابع معيط: "هذا التوازن سيضمن تأمين مستقبل بلدنا السياسي والاقتصادي"، منوهًا بأن مشروع الموازنة راعى تحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة المخصصات للإنفاق على البرامج والأنشطة؛ لتحسين الخدمات والتوسع في تمويل برامج الحماية الاجتماعية والفئات الأولى بالرعاية واستمرار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وتطوير المنظومة التعليمية.