تدمير 10 فتحات نفق وضبط 3,5 مليون قرص مخدر.. "حرس الحدود" تواصل ضرباتها ضد العناصر الإجرامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أعلنت قوات حرس الحدود، اليوم الثلاثاء، اكتشاف وتدمير (10) فتحات نفق بشمال سيناء، وضبط (318) بندقية مختلفة الأنواع، و(3,5) مليون قرص من المواد المخدرة، و(60) طن لنبات البانجو والحشيش المخدر.

جاء ذلك تزامنًا مع جهود القوات المسلحة لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد؛ حيث تواصل قوات حرس الحدود جهودها في توجيه ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين التي تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري عبر الحدود على كل الاتجاهات الاستراتيجية.

وتمكنت قوات حرس الحدود من تحقيق العديد من النجاحات؛ حيث تم اكتشاف وتدمير عدد (10) فتحات نفق بشمال سيناء، كما تم ضبط (7) بنادق قناصة و(6) بنادق آلية ورشاشَين و(300) بندقية خرطوش و(3) مسدسات عيار 9 مللي، فضلاً عما يزيد على (300) ألف طلقة مختلفة الأعيرة.

وتم ضبط (4,5) طن لجوهر الحشيش المخدر، و(3,5) مليون قرص من المواد المخدرة، و(54) طنًّا لنبات البانجو، و(46) كيلو من مادة الأفيون المخدر.

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كما تم تنظيم العديد من الدوريات للقضاء على الزراعات المخدرة والتى تمكنت من إكتشاف وتدمير( 100 ) مزرعة لنبات البانجو المخدر بجنوب سيناء تقدر بمساحة (93) فداناً، و(866 ) مزرعة لنبات الخشخاش بمساحة (668) فداناً، و (2434) كيلو جرام من بذور البانجو والحشيش المخدر، كما تم ضبط (9) مصنع حشيش تحتوى على (7) مكبس لخام الحشيش .

كما تم ضبط أربعة عشر هاتفاً للإتصال عبر الأقمار الصناعية ، و (880) جهازاً تستخدمها العناصر الإجرامية في تتبع خط سير المركبات ، وضبط (56) جهاز للكشف والتنقيب عن المعادن وأكثر من (71) طن من الحجارة المخلوطة بخام الذهب و (77) كيلو جرام من المشغولات الفضية، و(228) ألف قاروصة سجائر مهربة ثبت بالتحليل إحتوائها على مواد مسرطنة، وضبط ( 122) ألف عبوة أدوية ومستحضرات تجميل غير خالصة الرسوم الجمركية .

وفى سياق متصل نجحت قوات حرس الحدود في القبض على (300) فرد من المهربين والخارجين عن القانون، كما تمكنت من إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود لعدد (4710) فرد من جنسيات مختلفة على مختلف الإتجاهات الإستراتيجية للدولة ، كما تم التحفظ على (271) عربة ومركبة تستخدم فى أعمال التسلل والتهريب ، وقد تم إحالة المتهمين والمضبوطات للجهات المختصة لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم .

وبحسب بيان، يأتي ذلك استمراراً لجهود قوات حرس الحدود في تأمين حدود مصر علي كافة الاتجاهات الاستراتيجية وتنفيذ اجراءات احكام السيطرة على كافة المنافذ والمعابر لحماية البلاد من كافة المخاطر.