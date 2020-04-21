وزير المالية يوجه الشكر للبرلمان لمساندة الحكومة في أزمة "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:
توجه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بالشكر لمجلس النواب، لمساندة الحكومة في أزمة فيروس كورونا، مؤكدًا أنه بفضل حالة التلاحم الشعبي سنعبر هذه الأزمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، أثناء إلقاء البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة 2020/ 2021.
وقال: "أدركنا جميعًا أننا كنا على حق حينما نفذنا برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما جعلنا نستطيع الصمود والسرعة في تحقيق التنمية الشاملة، متعهدًا بأنه سيعمل على تحقيق الحياة الكريمة والآمنة".
وأشار إلى أن المواطن تحمل أعباء الإجراءات الاقتصادية الصعبة ثقة منه في القيادة السياسية ومن أجل مصلحته ومصلحة أبناءه.
وأكد وزير المالية، أن الحكومة تبذل قصارى جهدها من أجل تجاوز الأزمة الراهنة، مشيرًا إلى أن الموازنة العامة للدولة 2020/2021 جاءت تنفيذًا للاستحقاقات الدستورية، ووفقًا لتقديرات وافتراضات الأوضاع الاقتصادية.
وأشار إلى أن الأزمة الراهنة تسبب في تغييرات وتعديلات في الموازنة العامة للدولة لحين استشراف الرؤية بعد أزمة فيروس كورونا.
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