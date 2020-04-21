شكرا لقرائتكم خبر عن «جارة أم الصغير» تستقبل هدية الرئيس بمناسبة شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الدكتور محمد أبوغنيمة، سكرتير عام المحافظة، بتسليم هدية رئيس الجمهورية السنوية لأهالى قرية «جارة أم الصغير» كأصغر قرية مصرية تبعد 300 كيلومتر فى عمق الصحراء جنوب غرب مدينة مرسى مطروح، وتقديم التهنئة لهم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم.

وأكد أبوغنيمة خلال تقديم الهدية أنها رسالة حب دائمة من الرئيس للأهالى، وتتضمن 700 كرتونة مواد غذائية، و3 رؤوس ماشية لتوزيع لحومها على الأهالى، بالإضافة إلى مبالغ مالية.

وتفقد السكرتير العام أعمال القافلة الطبية بالقرية خلال تقديم خدماتها للمواطنين، واستمع لعدد من مطالب الأهالى مؤكدا على دراسة جميع المطالب وتلبيتها.

وتقدم أهالى القرية بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، على رعايته واهتمامه بكافة أبناء الوطن فى جميع الأماكن، وأعربوا عن شكرهم كذلك لمحافظ مطروح على اهتمامه الدائم ورعايته لأهالى القرية.