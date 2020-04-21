شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية: رفع قيود كورونا يجب أن يكون تدريجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء بضرورة أن يكون أى رفع لإجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد تدريجيا، وقالت إنه إذا جرى تخفيف القيود قبل الأوان فستكون هناك عودة للعدوى.

وقال تاكشي كاساي المدير الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادي في منظمة الصحة العالمية إن إجراءات العزل العام أثبتت فعاليتها وإنه ينبغي على الجميع الاستعداد لأسلوب حياة جديد يسمح للمجتمع بالعمل مع استمرار جهود احتواء الفيروس.