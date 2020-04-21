شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب المعاهد.. أبرز قرارات التعليم العالى بخصوص امتحانات التيرم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس شؤون المعاهد العالية الخاصة اجتماعًا برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور حسن محمدين مستشار الوزير للمعاهد العالية الخاصة، وعاطف عيسى القائم بعمل رئيس قطاع التعليم، وذلك بمقر الوزارة.

ويرصد" الخليج 365" أبرز قرارات التعليم العالى بخصوص امتحانات الفصل الدراسى الثانى .

1- استكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني

2- إلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني

3- استبعاد درجات امتحانات الفصل الدراسى الثانى من المجموع التراكمى

4- تقديم مشروع بحثى أو اختبار الكترونى كبدائل للامتحانات

Advertisements

5- لا ترصد درجات للطلاب في بدائل الامتحانات وإنما يعد الطالب ناجحًا أو راسبًا فقط

6- منح الطلاب فرصة ثانية حال عدم اجتياز الاختبار الالكترونى أو الرسائل البحثية

7- إذا لم تقبل الرسالة المقدمة من الطلاب للمرة الثانية أو لم يجتز الاختبار الإلكتروني للمرة الثانية، يعتبر الطالب راسبًا

8- استكمال فترات التدريبات العملية / أو الإكلينيكية في الفصل الدراسي الثاني بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة أو في بداية العام الجامعي الجديد

9- تأجيل امتحانات الفرق النهائية لحين انتهاء تعليق الدراسة

10-يترك لكل معهد تحديد موعد انعقاد امتحانات الدراسات العليا بعد انتهاء تعليق الدراسة