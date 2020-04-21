شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال على الياميش والمكسرات بالدقهلية.. والتجار: الأسعار رخصت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسواق الياميش والمكسرات بالدقهلية إقبالا كبيرا من المواطنين رغم إجراءات الحظر بسبب مواجهة فيروس كورونا، وأكد التجار أن هناك انخفاضا فى الأسعار عن العام الماضى بسبب تراجع سعر الدولار.

وحرص الباعة بمنطقة العباسى والطميهى والجلاء على فرش المنتجات أمام محالهم لجذب المواطنين فى النهار بسبب الإغلاق فى الخامسة مساء لظروف الحظر.

وقال هيثم حماد، تاجر ياميش «هناك انخفاض ملحوظ فى أنواع الياميش والتى يتم استيرادها من الخارج وتتراوح نسب الانخفاض من 10٪ إلى 25٪».

إقبال على شراء ياميش رمضان بأسواق بالدقهلية

وأضاف «البلح كان بيبدأ العام الماضى لنفس النوع من 12 جنيه الى 35 جنيه لكن هذا العام يبدأ السعر من 10 جنيه وحتى 30 جنيه كما انخفضت أسعار باقى أنواع الياميش مثل الزبيب الإيرانى كان العام الماضى بـ60 جنيه وهذا العام 56 جنيه والمصرى كان بـ48 جنيه وأصبح الكيلو بـ40 جنيه فقط والمشمشية كانت العام الماضى تتراوح من 60 الى 70 جنيه واصبحت تبدأ هذا العام من 58 جنيه والقراصية كانت بـ60 و70 وهذا العام 50 و54 جنيه وقمر الدين أنواع وكان العام الماضى يبدأ من 28 جنيه ولكن هذا العام يبدأ من 20 جنيه فقط والتين اللفة تبدأ من 20 جنيه والعام الماضى كانت تبدأ من 25 جنيه والتمور بجميع أنواعها متوفرة وأشهرها الشبح والفاخر وسكوته والأسوانى بخلاف التمر السعودى وكلها فى متناول أيدى جميع الفئات».

إقبال على شراء ياميش رمضان بأسواق بالدقهلية

قال محمد رشاد، عامل بمقلة ياميش ومكسرات «السوق ماشى والإقبال الحمد لله كبير رغم اجراءات الحظر والكورونا لأن الأسعار فى متناول الجميع والكل عايز يفرح برمضان خاصة مع اغلاق المساجد ومنع التجمعات والناس كلها بتيجى بدرى بالنهار علشان بنقفل بالليل».

أما عبده البرناوى، تاجر مكسرات، فيؤكد انخفاض أسعار المكسرات بشكل كبير عن العام الماضى بسبب تراجع أسعار الدولار.

وقال «هناك إقبال متوسط على المكسرات خاصة من المواطنين أصحاب الدخول العالية بسبب رغبتهم فى التسلية فى فترة الحظر، وشهدت سوق المكسرات انخفاضا عن العام الماضى حيث انخفض سعر عين الجمل بقشره من 110 و120 جنيه إلى 90 جنيه والبندق الأمريكى بـ86 جنيه واللوز الأمريكى 80 جنيه والمكسرات المقشرة اللوز 160 جنيه أرخص من العام الماضى حيث كان بسعر 200 جنيه، والبندق 160 جنيه وعين الجمل 200 جنيه والفستق الأمريكى الجامبو 240 جنيه والكاجو 220 جنيه».

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وأشارت إيمان السيد، ربة منزل، إلى حرص المواطنين على شراء الياميش بسبب رغبتهم فى الاحتفال بطقوس رمضان خاصة مع إغلاق المساجد ومنع التجمعات وموائد الرحمن قائلة «رمضان السنة دى خالى من كل مظاهر الاحتفالات حتى صلاة التراويح فإحنا بنتمسك بكل اللى نقدر نعمله علشان نفرح بالشهر الكريم، والسنة دى عايز مائدة رمضان تبقى مميزة بالياميش والخشاف».