شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تسير رحلات استثنائية لعودة المصريين من الخارج (الدول والمواعيد) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ شركة مصر للطيران اليوم، تسيير رحلات استثنائية لإعادة المصريين العالقين فى الخارج، على أن تعود كافة الرحلات إلى مرسى علم.

وستكون الرحلات، الثلاثاء 21 أبريل: «القاهرة – بيروت» وتقلع فى الساعة 16.55 بتوقيت القاهرة.

والأربعاء، 22 أبريل: «القاهرة – الرياض» وتقلع فى الساعة 8.30 صباحا، على أن تشمل رحلات الخميس 23 أبريل: «القاهرة – واشنطن» فى الحادية عشرة صباحا، و«القاهرة – الدار البيضاء» تقلع الساعة 8.05 صباحا، «القاهرة- أمستردام» فى الساعة 9,50 صباحا، بينما تقلع طائرة «القاهرة - موسكو» الساعة 10,40 صباحا، و«القاهرة - البحرين» فى الثانية ظهرا، و«القاهرة - بومباى» تقلع الساعة 16,45 مساء، فيما تقلع طائرة «القاهرة - جوانزو» بالصين، فى الساعة 23.20 مساء.

وتنظم شركة ايركايرو رحلات يوم الخميس، تشمل «القاهرة - فرانكفورت»، فى الثانية عشرة ظهرا، و«القاهرة - المالديف» وتقلع الساعة 9,30 صباحا، بينم تقلع طائرة «القاهرة – الجزائر» فى التاسعة والنصف صباحا و«والقاهرة - برشلونة» تقلع فى نفس الموعد 9,30 صباحا.

وتنظم شركة مصر للطيران، يوم الجمعة، 24 أبريل، 3 رحلات إلى واشنطن، وتقلع الساعة 11 صباحا، وجوهانسبرج وتقلع الساعة 23,10 ليلا، وإلى بانكوك وتقلع الساعة 2,33 ظهرا، ثم تغادر بانكوك إلى كوالالمبور وتعود إلى مرسى علم.

وتنظم شركة ايركايرو يوم الجمعة، رحلة أثينا وتقلع الساعة 9,30 صباحا ورحلة إلى بلجراد وتقلع فى الساعة 9,30 صباحا. كما تنظم شركة إير كايرو عددا من الرحلات لعودة المصريين العالقين فى الخارج بدءا من يوم 26 أبريل الجارى، تشمل: «القاهرة – فرانكفورت» وتقلع فى العاشرة صباحا، و27 أبريل «القاهرة – كييف»، وتقلع فى التاسعة والنصف صباحا، و28 أبريل «القاهرة – جاكرتا» وتقلع فى السابعة والنصف صباحا، و30 أبريل «القاهرة – أديس أبابا» وتغادر بعد ذلك إلى نيروبى وتعود إلى مرسى علم.

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