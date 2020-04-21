شكرا لقرائتكم خبر عن يوم حزين فى حياة «قرود وسباع» حديقة الحيوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حالة من الحزن خيمت على أغلب الحيوانات والطيور بحديقة حيوان الجيزة، بسبب غلق الحديقة وكذا حديقة الأسماك بالقاهرة والحدائق الإقليمية بالمحافظات، يوم شم النسيم، للحد من انتشار فيروس كورونا.

الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، قال إن إغلاق الحديقة انعكس سلبيا على بعض الحيوانات بالحديقة، كونها اعتادت رؤية وجوه زوار الحديقة، وكانت تأنس بهم خلال أيام الزيارة، خاصة القرود الكبيرة مثل الشمبانزى أو القرود الصغيرة والتى تعد الأكثر حزنا، لأنها اعتادت على رؤية يومية للزوار، ما يدفعها من الاقتراب من أى شخص داخل الحديقة خلال فترة النهار، لأن هذه الحيوانات لا تتحمل الفراغ.

الحزن يخيم على حيوانات حديقة الجيزة

وأضاف لـ«المصرى اليوم»: «سباع البحر سواء (جمايكا) أو (اللنبى) من الحيوانات الأكثر حزنا على إغلاق حديقة الحيوان، وهى الأكثر تأثرا بفراقهم بسبب قرارات حظر الدخول للحديقة، لأنهم من هواة اللعب مع الأطفال».

وتابع: «للمرة الأولى فى تاريخ الحديقة تغلق أبوابها أمام الزوار فى احتفالات الربيع، وأتذكر أنه رغم انتشار مرض إنفلونزا الطيور عام 2006 وإغلاق الحديقة لمنع وصول المرض إلى داخل الحديقة، إلا إنه تم فتحت أبوابها للزوار للاحتفال بأعياد شم النسيم فى ذلك الوقت».

وأوضح «رجائى» أنه يتم مواصلة تطبيق أنظمة الرعاية الصحية والغذائية للحيوانات والطيور والزواحف فى حديقة الحيوان، وهو ما دفع عمال الحديقة للمبيت داخل حديقة الحيوان بسبب قرارات حظر التنقل وعدم وجود وسائل تنقل بين أماكن إقامة العاملين وحديقة الحيوان بهدف رعاية الحيوانات.

وأكد أن الإدارة تواصل برامج رعاية الحيوانات المعتادة خلال أيام فتحها أمام الزوار، منها توفير أماكن للاستحمام للأسود والنمور والسباع، وتوفير جور إضافية لشرب المياه فى أماكن الإيواء بالحديقة مثل الزرافة والإيل الأوروبى واللامات والكبش الأروى، بالإضافة إلى عمل «شاور» خاص للدببة.

من جانبها قالت الدكتورة مها صابر، مدير حديقة الحيوان بالجيزة، إنه رغم أن حيوانات آكلات العشب تفضل الهدوء، إلا أنه مع اعتيادها على الزوار أصبحت تفضل رؤية رواد الحديقة، كما أن الأسود تحب الناس والزوار كثيرا.

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وكشفت عن أن أغلب أنواع الطيور تعشق الإنسان وتفضل رؤية زوار الحديقة، ومنها طيور «الزنجباري» و«المكاويات».