بالقانون.. متى يعفى المتهم من المسألة القانونية وتسقط الاتهامات؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من الحالات القانونية التى تعفى المتهم من العقاب نظمتها مواد القانون، كان يعانى المتهم من مرض نفسى، أو أن يكون الفعل الواقع من جانبه بدون قصد جنائي. ويرصد ”الخليج 365” أبرز الحالات التى تعفى المتهم من العقوبة. المادة 60 لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة. المادة 61 Advertisements لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى. المادة 62

لا يسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار, أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها.



ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره, وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.

المادة 63 لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال .. إذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه.



إذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه.



وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنيا على أسباب معقولة.

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