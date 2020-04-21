شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أطباء مستشفى قها للحجر الصحى يحتفلون بعيد ميلاد طفل مصاب بالكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في لافتة أنسانية جميلة حرص الطاقم الطبي والتمريض بمستشفي الحجر الصحي بقها بمحافظة القليوبية، علي رسم البهجة علي وجوه الأطفال المصابين بفيروس كورونا المستجد والمحجوزين بالمستشفى.

حيث نشرت الصفحة الرسمية لمستشفي قها للحجر الصحى فيديو لطاقم الطبى وهم يحتفلون بعيد ميلاد أحد الأطفال المحجوزين داخل المستشفي وسط فرحة كبيرة بينهم ويتوسطهم الطفل الذى ارتسمت على وجهه السعادة بعد إحضار عدد من الهدايا وتورتة لمشاركته عيد ميلاده داخل المستشفى.

وكانت قد أعلنت مستشفى قها المركزى بمحافظة القليوبية، اليوم، خروج متعافى جديد مقيم بمحافظة الشرقية، بعد اتمام شفائه من فيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات التى غادرت المستشفى إلى 76 حالة على مدار الأيام الماضية.

وأكد الدكتور سعد خيرى طبيب عناية مركزة وضمن الفريق الطبى بمستشفى قها للحجر الصحى، أن جميع الحالات الموجودة بالمستشفى مستقرة، حيث تم شفاء 20 شخصا الأسبوع الماضى على مدار 4 دفعات، بعد ثبوت تحول حالاتهم من إيجابية إلى سلبية، إضافة إلى خروج 11 حالة مطلع الأسبوع الجارى، و4 حالات الأحد الماضى، وحالة لرجل مسن 88 عاما صباح اليوم، وأمس 9 حالات تستعد للمغادرة، و 11 حالة، وأول أمس 3 حالات جديدة والأمس 6 حالات، 10حالات، واليوم حالة واحدة ليرتفع عدد المتعافين 76 متعافيا، مشيرا إلى أن المتعافين التى تقرر خروجهم اليوم تم عمل لهم مسحتين على مدار يومين متتاليين أثبتت سلبية العينات وتعافيهم.

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وكانت قد شهدت مستشفى العزل فى قها، بمحافظة القليوبية، استلام الطاقم الطبى الجديد، مهام عملهم، اعتبارًا من الأمس ولمدة 14 يومًا مقبلة وسط حالة من الفرحة والنشاط معبرين عن فرحتهم بتلك المهمة من أجل خدمة الوطن والمرضى.

وأعلن مستشفى الحجر الصحى بقها المركزى، والمخصص لاستقبال حالات الإصابة بكورونا المستجد "كوفيد 19"، خلو طاقمها السابق بالكامل والمكون من 80 طبيبا وتمريض وإدارة وعمال من أى إصابات من الفيروس عقب ظهور نتائج التحاليل الخاصة بطاقم العمل بالأمس، حيث تم إخلاء الطاقم الحالى المستشفى بعد أداء مهمته على مدار 14 يوما.

وشهد محيط مستشفى العزل فى قها، بمحافظة القليوبية، احتفال الطاقم الطبى بالمستشفى، والمكون من 80 طبيبًا وتمريض وإدارة وعمال، بانتهاء مهمتهم بنجاح، وخلوهم من أى إصابات بالفيروس عقب ظهور نتائج التحاليل الخاصة بطاقم العمل بالأمس.

ووجه الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها الشكر لأعضاء الفريق الطبى بمستشفى بنها الجامعى المشارك والمنتدب للعمل بمستشفى الحجر الصحى بمدينة قها والذى خصصته وزارة الصحة لأبناء المحافظة، لمجابهة فيروس كورونا المستجد وهم كل من الدكتور إبراهيم عزت، وعماد عطا، بقسمى الرعاية المركزية الفائقة، والأطباء مصطفى شلبي، وأسماء دسوقي، بقسم الأمراض الصدرية والتنفسية، والأطباء أحمد صلاح، وأحمد عبد المولى، بقسم الأمراض المتوطنة.

وقال رئيس الجامعة إنه سوف يتم تكريم أعضاء الفريق الطبى فى مجلس الجامعة خلال جسلته القادمة، وذلك تقديرا لما قدموه للمرضى خلال فترة تواجدهم فى الحجر الصحى بمستشفى قها فضلا عن صرف مكافاة تشجيعية لهم مؤكدا أنهم يسطرون بأعمالهم بطولات تاريخية فى محاولة للسيطرة على فيروس كورونا.