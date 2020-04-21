شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوجه باستمرار حملات النظافة صباحًا ومساء واستغلال فترة الحظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة علي رؤساء الأحياء ومسئولى هيئة نظافة القاهرة باستمرار حملات ازالة القمامة صباحًا ومساء مع التركيز على استغلال فترة الحظر فى تكثيف أعمال إزالة المخلفات بالإضافة إلى أعمال تطهير وتعقيم شوارع العاصمة المستمرة يوميا، مؤكدا على أن حملات النظافة ورفع للقمامة تهدف للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للعاصمة إلى جانب الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وبدأت محافظة القاهرة عملية اصطفاف يومى بمناطق القاهرة الأربعة لعمال ومعدات النظافة خلال فترة الحظر تليها حملات مكثفة بكافة الأحياء لرفع تراكمات القمامة وتطهير وتعقيم الشوارع حيث أشرف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على الحملة التى انطلقت مساء أمس بالمنطقتين الغربية والشمالية وشملت شوارع عابدين والموسكى والترعة البولاقية وخلوصى وروض الفرج ودوران شبرا والخلفاوى والساحل .

وأطلقت محافظة القاهرة حملة نظافة مكبرة بكافة أحياء العاصمة يتم تنفيذها الأن بجميع شوارع العاصمة، بالتزامن مع تطبيق حظر التجوال، لرفع نظافة الشوارع والقضاء على أي مخلفات مما يساهم في القضاء على انتشار الأوبئة، وذلك بالتزامن مع تطبيقها لإجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، في الساعات الأولى من صباح اليوم، اصطفاف معدات هيئة نظافة وتجميل القاهرة بميدان عابدين، قبل انطلاق الحملة، حيث أشرف المحافظ على تجهيزات الهيئة واستعداد العمال لتنفيذ الحملة المكبرة، كما وجه بضرورة التزامهم بارتداء أدوات الوقاية أثناء العمل.

وأكد محافظ القاهرة أن الحملة تأتى في اطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتكثيف أعمال رفع مخلفات القمامة ورفع كفاءة النظافة بالشوارع اثناء توقيت الحظر.

وفى سياق أخر واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال بسرعة العمل على تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين .