شكرا لقرائتكم خبر عن "ممر التعقيم".. اعرف إزاى تفاعل رواد السوشيال ميديا مع تجربة "شبرا شهاب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بإمكانيات محدودة ومواد بسيطة، يضرب دائما الشباب المصرى المثل في العمل الخيرى في ظل انتشار فيروس كورونا، حيث أستطاع مجموعة من شباب قرية شبرا شهاب التابعة لمركز القناطر الخيرية، عمل بوابة تعقيم قبل الدخول إلى القرية.

ردود رائعة من مستخدمى فيس بوك، حول المبادرة التي قام بها الشباب، وسجلوا الفيديو بغرض تعميمها في باقى القرى في محاولة حصار ومنع العدوى من فيروس كورونا الغامض.

وقال عمرو عبد الله:" ليه فى القناطر منعملش غرفة التعقيم دى عند كل مصلحه حكومية ونتبرع بيها كلنا نشوف الآلية للتبرع"، وقال حمدى: "بنا يحمي شباب البلد كلهم فكره جميله جدا"، وكتب سيد :" فكرة جميلة.. في مدخل قريتنا شبرا شهاب، ممكن تطب، في معظم مداخل القري والمدن، ممر التطهير، شكرا لكل من ساهم فى الخير".

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يشار أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس تسجيل أعلى معدل يومي للإصابات بواقع 189 حالة ، حيث أوضح بيان أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1086 حالة، من ضمنهم الـ821 متعافيًا.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الإثنين، هو 3333 حالة من ضمنهم 821 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و250 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.